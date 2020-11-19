На орбите Земли появились полторы сотни НЛО

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19.11.2020, 17:47, Новости дня

В сети появилась информация о том, что примерно полторы сотни НЛО пролетели по орбите Земли. Якобы этот факт был зафиксирован даже камерой на Международной космической станции.

Как и следовало ожидать, данное событие не было прокомментировано ни в «Роскосмосе», ни в каком-либо другом космическом агентстве. Зато целая армия уфологов устроила в сети демонстрацию с бурей возмущения по поводу того, что официальные источники скрывают от народа такие важные события.

Надо сказать, что никакого намека на присутствие флотилии космических кораблей инопланетян на орбите нашей планеты не было. В космосе происходят различные явления. НЛО действительно попадают в камеры объективов. Но потому они и «неопознанные», что никто не может сказать, что это было на самом деле.



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