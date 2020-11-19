В Кении стартовала гуманитарная кампания в поддержку российского Омска

19.11.2020, 17:37, Разное

Власти Кении объявили о начале гуманитарной кампании в поддержку жителей и инфраструктуры Омска. Правительство африканской страны намерено в течение двух месяцев собрать не менее $300 тысяч и помочь российскому городу.

Кампания получила название «Спасём Омск вместе». Идею выдвинул председатель национальной ассамблеи Кении Джастин Мутури, после того как ознакомился с постами блогера Ильи Варламова.

«Я учился в Советском Союзе в 1980-е годы и ещё немного помню русской язык. Иногда, когда у меня бывает свободная минутка и появляется хорошая связь с интернетом, я читаю русские блоги из ностальгических чувств. Этим летом я выяснил, что город Омск терпит самое настоящее гуманитарное бедствие», — рассказал он.

По словам Мутури, он не смог остаться в стороне, поскольку воспитывался в духе гуманизма и здравого смысла.

«Посмотрите, как живут эти люди. Сейчас 2020 год, мирное время, но посмотрите на эти душераздирающие кадры — что-то пошло не так. Вдобавок климат. Да, я знаю, что русские привыкли к холоду, но я помню, что такое московская зима. А в Омске ещё холоднее, чем в Москве. Мы должны собрать эти деньги до наступления морозов и я призываю каждого неравнодушного кенийца пожертвовать хотя бы небольшую сумму для жителей Омска», — заявил политик и призвал другие страны и международные организации присоединиться к кампании.

Местные СМИ уточняют, что для сбора средств в кенийских городах открываются специальные передвижные пункты. В экспозиции каждого из них будет подборка фотографий Омска, взятых из сети, которые отражают катастрофическое состояние города.