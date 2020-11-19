Лариса Вербицкая раскрыла древний секрет здоровья

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19.11.2020, 17:20, Разное

60-летняя теледива опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором поделилась методом. По словам Ларисы Вербицкой, ее приемы пищи происходят через большие промежутки времени.

Она уточнила, что в “голодный” интервал можно пить чай, травяные отвары и кофе без сахара и молока или воду с лимоном. Популярная ведущая назвала такую систему питания “древним секретом здоровья”, добавив, что есть и научное подтверждение ее пользы.

По словам звезды экрана, интервальное голодание способствует потере веса и жира, улучшению ясности ума и прибавлению сил, снижению уровня сахара и инсулина в крови.

Однако у такого метода есть и противопоказания. Так, свою диету Лариса Вербицкая не рекомендует людям до 18 лет, в период беременности и лактации, при наличии гипотиреоза, во время обострения подагры и при регулярном приеме лекарств.

Лариса Вербицкая вела “Доброе утро” с января 1987 по декабрь 2014 года. Также она работала диктором на кишиневском телевидении. Является Заслуженной артисткой России. В 2018 году была одной из ведущих программы “Дневник активной жизни” на канале “Домашний”.



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