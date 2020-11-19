Три города Московской области объединят в единый округ

19.11.2020, 17:20, Разное

Депутаты Московской областной Думы приняли закон об объединении подмосковных городских округов Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский в единое муниципальное образование. По словам главы округа Ивантеевка Максима Красноцветова, жители городов поддержали эту инициативу.

Политик пояснил, что объединение положительно скажется на экономике муниципалитета. Кроме того, это позволит быстрее и качественнее решать проблемы строительства. благоустройства и ремонта дорог и упростит управленческие задачи, сообщает телеканал “360”.