 

В Госдуме оценили последствия для YouTube от принятия закона о борьбе с цензурой

19.11.2020, 17:18, Новости дня

Законопроект о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ «теоретически дает право» заблокировать YouTube, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Хинштейн выразил надежду, что в случае принятия законопроект будут использовать «очень бережно и аккуратно». Как добавил парламентарий, чтобы признать иностранную интернет-платформу причастной к нарушению прав и свобод граждан «необходимо в том числе и согласие МИД России», передает РИА «Новости».

«Я очень надеюсь, что ситуация с блокировкой YouTube на территории Российской Федерации не произойдет», – заключил Хинштейн.

В четверг в Госдуму внесли проект закона о санкциях против зарубежных IT-платформ за цензуру российских СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Госдуме.

Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено.

Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом.

Кроме того, Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.

Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности РФ для противодействия цензуре в западных соцсетях.



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