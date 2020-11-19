Зачем бросать курить во время пандемии

19.11.2020, 17:14, Разное



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Откуда взялся миф о неуязвимости курильщиков

Курильщики не попали в группу риска по коронавирусу, однако в самом начале пандемии ученые неоднократно предупреждали о том, что курение потенциально может быть связано с тяжелым течением и смертностью от COVID-19, поскольку инфекция поражает дыхательную систему. В то же время из разных стран начали поступать сообщения о том, что курильщики менее уязвимы в коронавирусу.

Так, анализ данных медицинских карт почти 90 тысяч пациентов с COVID-19 из Мексики показал, что любители табака на 23% реже заражаются коронавирусом. А у тех, кто заболел, практически никогда не возникает потребности в искусственной вентиляции легких. В свою очередь итальянские врачи сообщили, что менее 5% курящих пациентов нуждались в госпитализации. Но есть нюанс: половина заболевших курильщиков скончались, в то время как в группе госпитализированных пациентов, не имевших этой привычки, скончались 35%.

Эти данные породили целую научную гипотезу: в апреле врачи из Франции заявили о своем намерении испытать эффективность никотиновых пластырей в профилактике и лечении COVID-19. Французский нейробиолог Жан-Пьер Шанже (Jean-Pierre Changeux) предположил, что возможно никотин мешает вирусу проникать в клетки и может предупреждать чрезмерную реакцию организма на патоген. Результаты этого исследования до сих пор неизвестны.

Что показало новое исследование

Американские биологи создали модель дыхательных путей из стволовых клеток, чтобы узнать, как SARS-Cov-2 воздействует на организм инфицированного курильщика. Результаты неутешительны: вредная привычка способствует увеличению риска тяжелого течения заболевания поскольку она способствует блокированию активности интерферонов. Эти белки выделяются клетками организма в ответ на вторжение патогена, а табачный дым снижает реакцию дыхательных путей на них. Ученые заявили, что курение приводит к трехкратному увеличению количества клеток, инфицированных вирусом.

Это далеко не первое убедительное доказательство того, что миф о защитных свойствах табачного дыма очень опасен. В конце июня ВОЗ опубликовала обзор рецензированных исследований, в которых так или иначе оценивалась роль никотина в тяжести заболевания, сделав однозначный вывод: курильщики подвергают себя повышенному риску во время пандемии. В обзоре указывается, что до 18,5% госпитализированных с COVID-19 регулярно курят.

Позже ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (The University of California), оценили риск тяжелого течения инфекции среди с учетом различных факторов среди молодежи 18-25 лет. Выяснилось, что каждый почти третий участник исследования (32%) с медицинской точки зрения имеет повышенный риск тяжелых осложнений и смертности от COVID-19 в случае заражения. Когда исследователи исключили из анализа курильщиков, процент уязвимых к инфекции молодых людей уменьшился вдвое до 16%.

Стоит ли бросать курить прямо сейчас?

Отказ от курения всегда создает дополнительный стресс, однако этот тот самый случай, когда стоит набраться терпения и распрощаться с этой вредной привычкой. Даже при наличии впечатляющего курительного стажа вы можете довольно быстро улучшить состояние своего здоровья. По данным Американской легочной ассоциации (ALA) уровень углекислого газа в крови восстанавливается до нормы всего через 12 часов, проведенных без сигарет. Функции легких значительно улучшаются через несколько месяцев, а в течение года риск развития ишемической болезни сердца уменьшается вдвое.

Официальный сайт Американского онкологического общества предлагает следующую временную шкалу жизни после курения:

через 15 минут снижается артериальное давление, падает частота сердечных сокращений.

через 12 часов нормализуется уровень угарного газа в крови.

через 2 недели-3 месяца улучшаются кровообращение и функция легких.

через 1-9 месяцев уменьшаются одышка и кашель.

через 1 год риск инфаркта уменьшается на 50%.

через 5 лет вдвое уменьшается риск многих видов рака.

через 10 лет риск умереть от рака легкого становится в два раза меньше, чем у курильщика.

через 15 лет риск инфаркта становится практически как у никогда не курившего человека.

Кроме того, врачи напоминают, что после отказа от курения становится приятнее вкус еды, дыхание становится свежее, одежда и волосы пахнут лучше, а также не приходится постоянно думать, как бы покурить, если находишься в зоне для некурящих. Просто взвесьте все риски от курения и преимущества отказа от этой привычки.