Наследные принципы

19.11.2020, 16:54, Разное

Как российская элита передает страну в руки своих детей.

На прошлой неделе появилось сразу несколько новостей о перестановках в правительстве и крупных корпорациях. Так вышло, что очередная ротация президентом кадров вновь показала, что на смену крупным чиновникам в кресла руководителей госкомпаний и ведомств часто садятся их дети. «Новая газета» предлагает посмотреть на самых ярких представителей пословицы «яблоко от яблони недалеко падает».

Петр Саруханов / «Новая газета»

Петр и Павел Фрадковы, сыновья экс-премьера российского правительства, нынешнего директора Российского института стратегических исследований, председателя совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Фрадкова

Петр Фрадков. Фото: РИА Новости

Старший сын Петр окончил МГИМО, а также бизнес-школу Кингстонского университета по специальности мастер делового администрирования в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Трудовой путь Фрадков начал в 2000 году сразу с должности заместителя представителя Внешэкономбанка в США. В 2004 году, когда его отец возглавил правительство, Петр стал заместителем гендиректора «Дальневосточного морского пароходства». В интервью газете «Ведомости» сам Петр про этот период жизни рассказывает, что «работать пришлось много и далеко, во Владивостоке»: «Это было мое личное стремление попробовать свои силы, «пощупать землю» максимально удаленно от Москвы. Там была такая сфера деятельности, что никто из Москвы мне не мог помочь. Хотел сам разобраться, что я могу, а что нет», — рассказывал он. Примечательно, что в том же интервью Петр отмечает, что на начальном этапе карьера отца ему помогала, но вся его работа, по его собственным словам, была направлена на «то, чтобы доказать, что это не так». Любопытно, что в интервью тем же «Ведомостям» через четыре года Петр уверенно заявляет, что отец ему помогал:

— Да, конечно, подсказывал что-то мне, советовал в начале моей деятельности.

— Ну кроме советов — продвижение в карьерном смысле?

— Да, после того как я окончил институт, пришел работать на экспертную позицию в уважаемый институт — ВЭБ. Это как толчок первый был.

Через год после работы во Владивостоке Петр перешел в руководство Внешэкономбанка, а в 2007 году, параллельно с назначением отца руководителем внешней разведки, вошел в правление банка. В 2012 году его вывели из состава правления, а его место занял Александр Иванов — старший сын на тот момент руководителя администрации президента Сергея Иванова (в 2014 году Александр погиб в ОАЭ. — Ред.). В 2016 году Михаила Фрадкова освободили от должности руководителя Службы внешней разведки, а его сын Петр ушел из ВЭБа (где также возглавлял и дочернюю структуру ВЭБа — «Российский экспортный центр» с 2015 года), и в 2018 году стал председателем правления Промсвязьбанка, который было решено сделать опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Собеседники «Ведомостей», рассуждавшие о его назначении сходились в том, что «благодаря родственным связям Фрадков является человеком, которому доверяют на самом высоком уровне».

Павел Фрадков. Фото: photoxpress

Младший сын Михаила Фрадкова — Павел — не раздавал так много интервью, как его брат, однако сумел построить хорошую карьеру и за десять лет дослужился до замруководителя Управделами президента. В 1995 году Павел поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, «КоммерсантЪ» писал, что именно «навещая сына, Михаил Фрадков познакомился с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным». В этой же заметке указывается, что весной 2004 года «президент РФ Путин признался журналистам, что тогда он был очень удивлен тем, что первый замминистра внешнеэкономических связей РФ (такова была в то время должность Фрадкова-старшего) «не пристроил сына в теплое местечко, а отправил учиться в другой город, да еще в суворовское училище» («Новой газете» не удалось найти такое высказывание Путина. — Ред.). Затем Павел сменил Питерское СВУ на Московское, которое закончил в 1998 году с золотой медалью. После окончания училища Фрадков младший поступил в Академию ФСБ РФ, где был командиром взвода. Учился на одном курсе с Андреем Патрушевым, сыном экс-главы ФСБ. В 2003 году поступил в Дипакадемию МИД РФ на факультет мировой экономики. По словам проректора академии по кадрам Николая Кодырева, учился он на одни пятерки, занятий не пропускал. Начал карьеру младший сын Фрадкова в 2005 году в 23 года третьим секретарем в Департаменте общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ. Этот департамент отвечал за связи со странами G8 и Евросоюзом и был на тот момент одним из самых престижных мест работы в МИДе. Затем Павел стал замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а в 2015 году заместителем руководителя Управляющего делами президента. На официальной странице госструктуры в биографии чиновника указано, что он имеет второе высшее образование по специальности «юриспруденция», но нет упоминания, что его он получил в академии ФСБ и несколько лет, до Росимущества, был сотрудником спецслужбы.

Виктор Хмарин, сын однокурсника Владимира Путина, почетного консула Сейшельских островов Виктора Хмарина Виктор Хмарин-младший. Фото: cайт «РусГидро»

Виктор Викторович Хмарин родился в 1978 году. Его отец —однокурсник президента РФ Владимира Путина по юрфаку Ленинградского университета и почетный консул Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктор Хмарин. «Они вместе учились, хотя не могу сказать, что прямо закадычные друзья», — говорил Forbes пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Меж тем, как ранее писал Forbes, в 1970-х Хмарин женился на двоюродной сестре Путина — Любови Кругловой.

«Это была неразлучная тройка — Путин, Хмарин, [Ильгам] Рагимов», — рассказывал Forbes про однокурсников президента бывший физорг юридического факультета Леонид Полохов.

Как выясняли «Открытые медиа», в 2018 году старший Хмарин являлся совладельцем ряда компаний, в том числе инвестировал в виноделие в Крыму, а также — председателем совета директоров Дальневосточной земельно-инвестиционной корпорации и председателем попечительского совета Международного общественного движения «Мы любим Россию».

Виктор Хмарин-старший. Фото: weloveru.ru

В 2000 году его сын, Виктор Хмарин-младший окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и до 2014 года работал в компании отца «Вита-Х». Затем год проработал советником первого заместителя председателя ВТБ Юрия Соловьева после чего перешел на работу в руководство «Русгидро». С начала 2019 года был членом правления и заместителем директора компании. 11 ноября 2020 года Хмарин сменил на должности генерального директора Николая Шульгинова, который накануне был назначен на должность министра энергетики РФ. «Все пять лет работы в «РусГидро» Виктор Викторович был моим заместителем по очень непростым и значимым направлениям. Как пример, именно он смог навести порядок в закупочной деятельности, сделать ее прозрачной и эффективной», — передал РБК Шульгинов через пресс-службу. Как следует из реестра юридических лиц, кроме руководства госкомпанией, Хмарин вместе с Анной Хмариной (предположительно, супруга Виктора) занимается бизнесом — сдает коммерческие помещения в Санкт-Петербурге.

Андрей Чиханчин, сын руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Андрей Чиханчин. Фото: «Аэрофлот»

Андрей Чиханчин временно сменил ушедшего в правительство Виталия Савельева на посту руководителя государственного «Аэрофлота». Родился в 1982 году, получил образование в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. Кандидат экономических наук. В 2008 году в 26 лет он стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а через год перешел на должность заместителя директора департамента, директор департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот». В 2009 году по предложению авиакомпании Андрей Чиханчин вошел в совет директоров компании «Терминал», управлявшей терминалом D — одним из самых дорогих проектов Шереметьево. Согласно данным реестра юрлиц, полный тезка Чиханчина в 2010 году был совладельцем красноярской мебельной фабрики полного цикла «Мекран» мощностью 13,5 тыс. куб. м в год. В этот же период компания привлекла более 5 млрд руб. инвестиций, большая часть из которых поступила от ВЭБа, в котором он работал. С сентября 2018 года Чиханчин занимал пост заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам.

Сергей Иванов, сын специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывшего главы Администрации президента РФ Сергея Иванова Сергей Иванов-младший. Фото: ТАСС

Сергей Иванов-младший в 2002 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО по специальности финансы и кредит. Как рассказывал сам Иванов-младший в интервью ТАСС, работать он начал еще на четвертом курсе МГИМО. «Сначала была Госинкор — Государственная инвестиционная корпорация. Никогда не скрывал, что с Владимиром Черновым, главой Госинкора, знаком, можно сказать, с детства. Он работал с моим отцом в российском посольстве в Финляндии. Я попросился на стажировку и, помню, в конце месяца получил первые триста долларов. Начальником соседнего департамента был Денис Мантуров, с тех пор у меня сложились с ним хорошие рабочие отношения», — поделился он. Через три года после окончания ВУЗа Сергей Сергеевич стал вице-президентом «Газпромбанка», где работал экспертом, ведущим специалистом и по совместительству советником председателя правления. С 2011 по 2017 год работал председателем правления страховой компании «Согаз», старшим вице-президентом Сбербанка России, а также был председателем совета директоров неправительственного пенсионного фонда «Сбербанка». В 2017 году назначен президентом алмазодобывающей компании «Алроса». Через год после назначения Сергей Иванов показывал Владимиру Путину розовый и желтый алмазы, добытые в России: «Что это вы такое принесли интересное?», — спросил тогда Путин, как в ответ объяснил президенту Иванов, это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. В том же интервью ТАСС Сергей Сергеевич отмечает, что своей супруге дарит не более «двух каратов в сете», а от славы «папиного сынка» его избавляют его личные достижения, и отец ему близок, но никогда не помогал строить карьеру.

Андрей и Дмитрий Патрушевы, сыновья секретаря Совета безопасности РФ, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева Андрей Патрушев. Фото: ТАСС

Андрей Патрушев родился в 1981 году, окончил Академию ФСБ по специальности юриспруденция, где учился на одном курсе с Павлом Фрадковым, а затем Дипломатическую академию МИД по специальности «мировая экономика». В 2008 году Патрушев получил еще одно образование — окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности нефтегазовое дело. По информации «Интерфакса», Андрей Патрушев три года проработал замначальника 9-го отдела управления «П» ФСБ, курирующего промышленность, а после начал строить карьеру в нефтяном секторе. Два года был советником председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина. Затем он занял пост замгендиректора во входящей в «Роснефть» компании «РН-Сервис», а после перешел в «Зарубежнефть», где участвовал в руководстве российско-вьетнамским предприятием «Вьетсовпетро». В 2013 году Патрушев перешел на работу в «Газпром», где сначала занимал должность замгендиректора по капитальному строительству «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», а потом стал членом правления и замгендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпромнефти», за время работы в которой дал три профильных корпоративных интервью и написал несколько статей. В 2019 году Андрей Патрушев ушел в бизнес и стал владельцем 6,25% акций компании «Транстелесофт», которая занимается разработкой софта и продает его госструктурам. Спустя месяц он же учредил некоммерческую организацию «Арктические инициативы». В сентябре 2020 года Патрушев стал совладельцем российского подрядчика в области морской геологии и геофизики «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция». Выручка структуры в 2019 году составила 10 млрд рублей. По данным отчетности компании, самому Патрушеву принадлежит доля в уставном капитале компании и 37,77% акций.

Второй сын — Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства с 2018 года. Он окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент» и после выпуска в 1999 году начал работать в Министерстве транспорта РФ. Дмитрий Патрушев получил образование и в Академии ФСБ. Спустя несколько лет поступил на работу во «Внешторгбанк», а в 2007 году уже занимал должность старшего вице-президента банка ВТБ.

Дмитрий Патрушев во время заседания в Госдуме. Фото: ТАСС

В 2008 году на базе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Дмитрий Патрушев защитил докторскую диссертацию по теме «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК». По данным «Диссернет», в этой работе «обнаружены многочисленные недокументированные заимствования». В частности, в страницы с 15 по 103, с 364 по 378, и ряд других страниц, скопированы с диссертации Гасана Сафарова «Формирование механизма государственного регулирования естественных монополий в РФ», написанной тремя годами ранее. Патрушев работал председателем правления государственного «Россельхозбанка» восемь лет и сейчас уже в должности министра сельского хозяйства остается членом его наблюдательного совета. С 2016 года также входит в совет директоров ПАО «Газпром». Министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стал 18 мая 2018 года, тогда же Алексей Гордеев стал вице-премьером. Как писали профильные агропромышленные СМИ, для большей части отраслевого бизнес-сообщества кандидатура Патрушева стала неожиданной, однако многие возлагали большие надежды на его связку с Гордеевым и обращали внимание, что важно сохранить преемственность в той работе министров, которая началась еще в 2000-е. Политологи называли приход экс-главы «Россельхозбанка» в агроведомство «свежим решением». Так или иначе, но в январе 2020 года стало известно, что Дмитрий Патрушев сохранил должность министра сельского хозяйства и после назначения премьером Михаила Мишустина.

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