Скандалы: Центробанки надули новый криптопузырь

19.11.2020, 16:50, Разное

Рынок криптовалют, взлетевший в конце 2017 года, а затем рухнувший и разоривший поверивших в блокчейн-революцию, снова переживает бум

Рынок криптовалют, взлетевший, как ракета, в конце 2017 года, а затем рухнувший и разоривший поверивших в блокчейн-революцию, снова переживает бум. В среду курс биткоина впервые почти за три года превысил отметку 18 тысяч долларов. По данным Сoimarketcap, высчитывающего среднюю котировку по 20 крупнейшим биржам, его стоимость достигала 18323,05 доллара. Дороже биткоин стоил лишь три дня за всю историю — с 16 по 19 декабря 2017 года, когда на пике криптомании был установлен абсолютный рекорд — 19876 долларов.

С начала ноября биткоин взлетел на 33%, а по сравнению с минимумами середины марта — на 374% и на данный момент превышает уровни начала года в 2,5 раза.

Пробудить крипторынок от 2-летней спячки помогли центробанки, запустившие печатные станки на небывалую прежде мощность, говорит глава трейдинга в NEM Николас Пеликанос.

С марта Федеральная резервная система США, Европейский центробанк, а также Банк Англии, Банк Японии и НацБанк Швейцарии закачали в финансовую систему 5,5 триллиона долларов, скупая активы и выдавая кредиты, в том числе под нулевую ставку.

Цунами бесплатной ликвидности хлынуло на рынки и взвинтило котировки рисковых активов — от сырья и валют EM до фондовых индексов развитых стран. Как итог: несмотря на пандемию и худший с Великой депрессии спад мировой экономики, капитализация глобальных акций с марта взлетела на 5 трлн долларов и впервые в истории превысила отметку 94 трлн.

Биткоину досталась лишь малая часть гигантских вливаний, но ее оказалось достаточно, чтобы капитализация рынка обновила исторический рекорд — 334 млрд долларов на 18 ноября. «За бычьим рынком стоит ставка на хеджирование от инфляции, охватившая Уолл-стрит после гигантской кампании по печатанию денег, которую затеяла ФРС», — говорит Пеликанос.

В отличие от фиатных валют, которые «печатаются» со средней скоростью 1,5 млрд долларов в час, объем биткоинов в обращении ограничен планкой в 21 млн монет.

Центробанки продолжат печатать деньги, чтобы залатать дыры в падающей экономике, и это даст биткоину дополнительный импульс, оптимистичен глава Galaxy Digital и бывший партнер Goldman Sachs Майк Новогратц.

Смена власти в США также может оказаться позитивной для криптовалют. При администрации Дональда Трампа, который прямо говорил, что «не фанат биткоина», Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) активно давила на рынок, обвиняя компании в мошенничестве и отмывании.

Но один из ключевых советников Джо Байдена по финансовому регулированию Гари Генслер «считается более дружелюбным по отношению к крипте», говорит аналитик OANDA Эдвард Мойя. Остановить ралли биткоина могут инвесторы, желающие зафиксировать прибыль или наконец выйти из убытков, говорит Виджай Айяр, глава по развитию криптобиржи Luno: «Многие будут продавать на этих уровнях, особенно те, кто купил вершину рынка в 2017-18 гг».

Но коррекция оказалась недолгой: падение выкупили. «Пока не прекратят за альткоины покупать биток, его ралли не остановить, — говорит Антонов. — По идее мы должны сейчас консолидироваться в диапазоне 17 200-18 500 долларов около трех суток. Если цена будет повышаться, то готовимся к тесту психологического уровня 20 000 долларов. Зона сопротивления находится между $0 500-22 600 долларов. Чем меньше ликвидности, чем выше будет рост».