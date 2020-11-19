Путин закашлялся на совещании, Песков утверждает, что с ним все нормально

19.11.2020, 16:48, Новости дня

Президент России Владимир Путин 18 ноября на совещании с членами правительства несколько раз закашлялся в ходе обсуждения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Запись совещания, которое проходило в формате видеоконференции, обнародована на сайте Кремля. Путин начал кашлять, когда говорил о “скромном уровне доходов” в ряде регионов страны.

– У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается. А острые текущие финансовые проблемы есть, – сказал он, запнувшись на последнем предложении.

Путин несколько раз прокашлялся и завершил фразу. В течение пяти минут он закончил совещание, периодически покашливая.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что здоровье Путина не ухудшалось. Он чувствует себя “абсолютно нормально”, заверил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

В СМИ периодически появляется информация о том, что глава Кремля якобы болен, последней из таких публикаций была статья британского таблоида The Sun от 6 ноября: таблоид со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни 68-летний Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ.

Песков эту статью назвал “чушью полной”. Он заверил, что здоровье у Путина отменное.