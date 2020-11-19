Наличными в больших сумках. Джордж Клуни рассказал, как раздал друзьям по 1 млн долларов

19.11.2020, 16:48, Новости дня

Американский актер Джордж Клуни в интервью, которое опубликовано на сайте GQ 17 ноября, рассказал, как после финансового успеха фильма “Гравитация” (2013) с его участием раздал часть гонорара своим лучшим друзьям, которых у него было 14 человек.

Таким образом актер захотел отблагодарить близких людей, которые оказывали ему поддержку в трудные периоды жизни. По словам Клуни, каждый из них получил большую сумку, в которой находился $1 млн наличными.

Актер не рассказал, какой была реакция его друзей и кто именно входил в этот список. При этом он отметил, что все они ранее были указаны в его завещании.

Джордж Клуни родился в 1961 году в США. Помимо “Гравитации”, Клуни известен по фильмам “Выше неба”, “Солярис”, “Дети шпионов”. “11 друзей Оушена”.

В 2014 году Клуни впервые женился. Его супругой стала юрист и адвокат Амаль Аламуддин. Летом 2017 у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Клуни известен своими благотворительными инициативами. Так, в апреле 2020 года он вместе с женой пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом.