Посольство Беларуси просит Шевченковскую РГА не допустить строительства мемориала в память о погибших белорусах – Мусафирова

19.11.2020, 16:48, Новости дня

Посольство Беларуси в Украине направило главе Шевченковский райгосадминистрации Киева письмо, в котором просит украинские власти не допустить установки памятного знака на ул. Коцюбинского, 3 перед зданием дипмиссии. Об этом 19 ноября сообщила собственный корреспондент “Новой газеты” в Украине Ольга Мусафирова в Facebook.

Обращение, фотографию которого журналист выставила в соцсети, подписано послом Беларуси в Украинеа Игорем Соколом.

“Посол боится, что стихийный мемориал тем, кто погиб в Минске от рук режима диктатора [Александра] Лукашенко создаст угрозу для нормальной жизнедеятельности сотрудников дипмиссии. И просит украинские власти посодействовать “зачистке” – не только опасных предметов в виде свечей, цветов и портретов, но и “неустановленных личностей”, которые круглосуточно дежурят здесь под бело-красно-белыми флагами”, – написала Мусафирова.

Она высказала мнение, что глава Шевченковской РГА ничего не предпримет и перед посольством “не появятся по-настоящему неустановленные личности в штатском, чтобы скрутить мальчишек, бежавших в Украину от преследований в Беларуси”.

“Послу Соколу следует брать пример со старших товарищей из посольства РФ в Украине. Там с начала войны сидят тихо, как мокрые курицы, за опущенными жалюзи, тем более, никуда не пишут письма, мол, прекратите устраивать акции у наших стен”, – подчеркнула Мусафирова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4066850413342449&id=100000525916355

В Киеве перед дипмиссией Беларуси повился стихийный мемориал в честь погибших во время протестов против режима Лукашенко.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.