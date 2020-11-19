В РФ создали технологию цифрового двойника

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19.11.2020, 16:04, Новости дня

Группа молодых российских ученых, работающая в компании ТМК, разработала так называемую технологию цифрового двойника, которая уже внедрена в производственный процесс металлургической промышленности.

Речь идет о некоем аналоге компьютерной игры, в которой, однако, моделируются реальные производственные процессы. Например, можно увидеть, чем обернется та или иная новация при изготовлении труб, чем и занимается предприятия, на котором трудятся разработчики.

Технология цифрового двойника позволит многократно ускорить процесс усовершенствования техники и технологий. Сфера ее применения практически ничем не ограничена. Нужно только адаптировать программу под конкретные условия и внести в нее нужные данные.



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