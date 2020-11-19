 

Совиные крылья станут образцом для создания бесшумных самолетов

19.11.2020, 16:34, Новости дня

Оказывается, совы умеют летать бесшумно исключительно благодаря «конструкции» своих крыльев. В них, кроме обычных, есть так называемые наноперья, которые сводят к нулю турбулентность оптекающего крылья воздуха.

В результате птица способна летать, практически не создавая никакого шума. Ученые попытались создать компьютерную модель полета совы и выяснили, что, небольшие выступы действительно снижают уровень шума при полете.

То же самое можно сделать в современных самолетах, которые «загрязняют» своим мощным звуком пространство вокруг аэропортов. Ведь при взлете и посадке слышен не только гул моторов, но и мощный «шелест» крыльев, возникающий на большой скорости. Остается разработать действующую модель «бесшумного» самолета.



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