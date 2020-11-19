Роскомнадзор потребовал от Apple убрать изображение радуги из набора стандартных «обоев»

19.11.2020, 16:37, Разное

Роскомнадзор направил компании Apple официальное предписание с требованием убрать изображения радуги из стандартного набора фонов для продаваемой в России техники.

Ведомство усмотрело в этом возможную пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В пресс-релизе РКН говорится, что по предварительным оценкам не менее 16-18% продукции Apple, реализуемой в России, используется несовершеннолетними гражданами на постоянной или периодической основе. При этом корпорация не ограничила им доступ к изображению радуги, встроенному в прошивку в качестве одного из вариантов фона, тем самым нарушив их права.

– Исходя из этих особенностей работы программного обеспечения, предоставляемого потребителю, в действиях ООО «Эппл Рус» усматриваются признаки нарушения ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Уведомляем ООО «Эппл Рус» о необходимости скорректировать наборы графических изображений в их продукции в течение 90 дней с момента получения настоящего предписания, – заявили в надзорном органе.

Комментариев со стороны Apple по этому вопросу пока не последовало.