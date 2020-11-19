Москвичам пообещали осадки и гололедицу

19.11.2020, 16:24, Новости дня

Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была», – передает РИА «Новости» его слова.

Варакин добавил, что в пятницу «во второй половине дня все это повторится». «До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля», – отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в регионах европейской части РФ с 18 по 21 ноября прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метели, гололед и местами ледяной дождь. В связи с погодными условиями власти Москвы порекомендовали водителям быть аккуратнее на дорогах.