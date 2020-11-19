 

Москвичам пообещали осадки и гололедицу

19.11.2020, 16:24, Новости дня

Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была», – передает РИА «Новости» его слова.

Варакин добавил, что в пятницу «во второй половине дня все это повторится». «До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля», – отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в регионах европейской части РФ с 18 по 21 ноября прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метели, гололед и местами ледяной дождь. В связи с погодными условиями власти Москвы порекомендовали водителям быть аккуратнее на дорогах.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей

09.09 / Сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3

07.10 / Записки бывшего подполковника КГБ: Михалковы, Кончаловские, Юлиан Семенов. Как советские спецслужбы использовали агентуру из художественных кругов

08.10 / Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу

09.11 / Новый кроссовер Toyota C-HR обновился и получил версию GR Sport в Европе

12.08 / Еще три кандидата президенты Белоруссии обжаловали результаты выборов

12.09 / Экзамен для получения водительских прав изменили

08.09 / Ефремова поместят в СИЗО на карантин

09.08 / В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

07.08 / Минздрав ответил на сообщения о якобы вакцинации от COVID-19 российских чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска