Американские обозреватели рассказали, кто победит в крейсерском бою между РФ и США

19.11.2020, 16:22, Разное

Обозреватели, которые работают в американском издании Business Insider, представили, кто мог бы победить в крейсерском бою между США и РФ. Они считают, что это могло быть самое эпичное сражение в мировой истории.

В арсенале США есть крейсеры Ticonderoga, которым российская сторона может противопоставить корабли 1164 «Атлант». Обозреватели сравнили основные характеристики данных боевых моделей, которые имеют практически идентичные возможности. Крейсеры оснащены средствами ПВО и могут атаковать не только надводные суда, но и подлодки. При этом боевой корабль США имеет установки Mark 41, предназначенные для запуска ракет вертикально. Могут использоваться различные боеприпасы, сред которых ракеты «Томагавк».

В свою очередь, крейсер РФ «Атлант» имеет в своем запасе: ракеты П-500 «Базальт», корабельный комплекс М-4 «Оса-М»2 и зенитный С-300Ф «Форт». Кроме этого, российское судно оснащено артиллерийской установкой, торпедным аппаратом и орудиями Гатлинга АК-630 в количестве шесть штук.

Как отмечает издание «Политэксперт», у крейсера РФ более внушительный запас. Результат воображаемого сражения зависит, в первую очередь, от того, кто первым заметит противника. Ракеты крейсера 1164 «Атлант» способны поразить цель, которая расположена на расстоянии свыше 300 километров. При точном попадании, американское судно Ticonderoga разорвет в клочья.