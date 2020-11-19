Ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака толстой кишки

19.11.2020, 16:22, Разное

После проведения масштабного исследования с участием более 476 тысяч добровольцев, исследователи назвали продукт, снижающий риск развития рака толстой кишки. На протяжении 15 лет диетологи изучали привычки людей в питании и анализировали, как они влияют на их здоровье.

Оказалось, что риск развития колоректального рака снижался при регулярном потреблении рыбы. Кроме этого, данный продукт положительно сказывается на организме человека в целом. За длительный период проведения исследования онкологию толстой кишки было выявлено у более 6200 пациентов. Ученые установили, что люди, которые трижды в неделю ели блюда из рыбы, снизили риск развития рака на 12%, если сравнивать с теми добровольцами, которые употребляли данный продукт только один раз за семь дней.

При этом, исследователи рекомендуют употреблять в пищу жирные сорта рыбы, такие как тунец и лосось. Это необходимо для нормального функционирования мозга и поддержания метаболических процессов в организме. В данных сортах присутствуют кислоты, благоприятно влияющие на организм.