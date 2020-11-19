Князь Альбер и княгиня Шарлен с детьми и другие представители монаршей семьи на празднике в Монако

19.11.2020, 15:58, Разное

Каждый год 19 ноября вся княжеская семья Монако посещает службу в Соборе святого Николая в Монте-Карло, а затем выходит на балкон Дворца, чтобы поприветствовать собравшихся на площади подданных. И всякий раз это появление больше напоминает дефиле какого-то модного бренда в идеально продуманных декорациях. Правда, на этот раз, если не знать повод, можно было бы подумать, что княжеская семья явилась на какое-то траурное мероприятие – почти все ее представители, в том числе княгиня Шарлен, вышли в свет в черном. Неизменным остался лишь выбор князя Альбера II – в Национальный день он всегда одет в парадную военную форму с орденами. Но как оказалось позже, идея одеться во все темное принадлежала именно монарху – таким образом он решил почтить память жертв Covid-19. По этой же причине сегодня отменен парад и праздничный салют.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой Принцесса Габриэлла и принц Жак Андреа Казираги, Татьяна Санто-Доминго, Александра Ганноверская, Беатрис Борромео и Пьер Казираги Принцесса Каролина

Но все же, чтобы атмосфера не была слишком траурной, некоторые леди решили разбавить ее другими оттенками. Татьяна Санто-Доминго предпочла серое пальто и юбку в тон, племянница князя Альбера, Мелани-Антуанетта Костелло де Масси, выбрала розовое пальто, а черноту наряда самой княгини Шарлен разбавляла его внутренняя отделка цвета фуксии и клатч такого же цвета.

Андреа Казираги и Татьяна Санто-Доминго Мелани-Антуанетта Костелло де Масси, Андреа Казираги, Татьяна Санто-Доминго, Александра Ганноверская, Беатрис Борромео и Пьер Казираги

Национальный день Монако – один из главных праздников независимого государства, изначально известный как День князя. Традиция появилась в 1857 году, во время правления князя Чарльза III. Альбер II, вступивший на престол в 2005 году, решил зафиксировать дату празднования – 19 ноября – в день Святого Ренье, в память об отце. Программа дня насыщенна и разнообразна: жители княжества смотрят различные представления в центре города, шоу иллюзионистов, фейерверк и многое другое. Празднество обычно затягивается до глубокой ночи, но в этом году многие мероприятия пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, в том числе княжеское семейство впервые не выйдет на балкон.