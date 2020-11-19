 

Минцифры планирует создать дашборд свободных мест для лечения пациентов с COVID-19

19.11.2020, 15:54, Новости дня

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохренения Украины работают над созданием открытого дашборда свободных мест для лечения пациентов с COVID-19, а также чатбота для координации госпитализации. Об этом пресс-служба Минцифры сообщила 19 ноября в Telegram.

Это позволит упростить процесс оперативной госпитализации больных коронавирусной инфекцией, сказано в сообщении.

Минцифры также работает над централизацией сбора данных о фактах и подозрениях случаев инфекционных заболеваний для  получения полной информации о возможных случаях COVID-19 в Украине.

“Мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств”, – объяснили в министерстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 ноября представил пять цифровых решений для борьбы с пандемией коронавируса. Одно из решений, предложенных Минцифры, – введение QR-кодов для посещения общественных мест.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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