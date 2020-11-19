В Европе решили создать библиотеку запахов Средневековья

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19.11.2020, 15:50, Новости дня

Идея о создании библиотеки запахов древности появилась у ученых из Великобритании и Евросоюза. Они настаивают на том, что обоняние как важная часть человеческий чувств, также помогает погрузиться в историческую эпоху. Ведь до сих пор в музеях мы можем только созерцать артефакты и еще слушать занимательные истории о прошлом.

Запахи попытаются воссоздать при помощи искусственного интеллекта. Описания можно найти в различных источниках, особенно, древних рукописях.

Ученые поясняют, что речь идет о нюхательных солях, парфюмах, все том же табаке, который попал в Европу в шестнадцатом веке, а до восемнадцатого всем так надоел, что на него стали жаловаться. Можно ведь не только посмотреть историю, но и понюхать ее, говорят специалисты.



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