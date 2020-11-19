В Белоруссии заявили о ненужности пророссийских политических сил

19.11.2020, 15:32, Разное

Республика не нуждается в пророссийских, проамериканских, пропольских и иных политических силах, уверен политолог. По его мнению, любая подобная группа превратится в агента влияния иностранного государства и будет давить на руководство Белоруссии.

Он считает, что создание таких политических сил “не отвечает духу союзничества” России и Белоруссии. Минск ведь не пытается создать пробелорусские силы в Москве, заявил Петровский.

По его словам, союзничество основано на доверии, и Кремль должен вести равный диалог с Лукашенко, несмотря на его своеобразный характер. Москве и Минску следует искать компромисс, а не давить друг на друга, сказал белорусский политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Ранее сообщалось, что сторонники интеграции России и Белоруссии до конца текущего года объединятся в политическую партию “Союз”. О ее создании объявил активист Сергей Лущ.

В скором времени сторонники интеграции России и Белоруссии подадут документы для регистрации партии. Лущ считает, что у новой политсилы хорошие перспективы.

Напомним, что в недавнем интервью российским СМИ президент Александр Лукашенко заявил, что договор 1999 года о создании Союзного государства утратил актуальность. За эти годы выросли новые поколения – России и Белоруссии нужно искать новые форматы интеграции, считает он.

Лукашенко: Чисто экономические вопросы по интеграции, но по настоящей интеграции, а не так, как плявузгаюць в средствах массовой информации в России. Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду pic.twitter.com/EinsDPGxHn

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2020