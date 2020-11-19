Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт
19.11.2020, 15:32, Разное
Действительно,
оказалось, что теперь, чтобы снять деньги с чужой карты, мошенникам придется
научиться пользоваться высокотехнологичными приборами и навыками социальной
инженерии. Как правило, чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, используют
различные специальные девайсы, например, искусственные терминалы.
Эксперт
пояснил, что для того, чтобы выставить нужную сумму и снять деньги обязательно
нужно коснуться карты. При этом маневр не получится осуществить
дистанционно, расстояние должно быть совсем небольшим. Сложностей добавляет еще
и тот факт, что все действия нужно совершить абсолютно незаметно для другого человека.
Также,
он упомянул, что все байки про списание денег в транспорте – просто легенды. Даже если представить, что такое возможно, то списать можно
не более тысячи рублей, так как при списании большей суммы любое устройство запрашивает
пин-код.
Намного
проще взломать мобильный банк. Во избежание такого рода неприятности Кузьменко
посоветовал никогда не отправлять платежные реквизиты в мессенджерах, не делиться
ими с подозрительными сайтами и опасаться фишинговых ссылок.
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