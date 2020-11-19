Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт

19.11.2020, 15:32, Разное

Действительно,

оказалось, что теперь, чтобы снять деньги с чужой карты, мошенникам придется

научиться пользоваться высокотехнологичными приборами и навыками социальной

инженерии. Как правило, чтобы украсть деньги с бесконтактных карт, используют

различные специальные девайсы, например, искусственные терминалы.

Эксперт

пояснил, что для того, чтобы выставить нужную сумму и снять деньги обязательно

нужно коснуться карты. При этом маневр не получится осуществить

дистанционно, расстояние должно быть совсем небольшим. Сложностей добавляет еще

и тот факт, что все действия нужно совершить абсолютно незаметно для другого человека.

Также,

он упомянул, что все байки про списание денег в транспорте – просто легенды. Даже если представить, что такое возможно, то списать можно

не более тысячи рублей, так как при списании большей суммы любое устройство запрашивает

пин-код.

Намного

проще взломать мобильный банк. Во избежание такого рода неприятности Кузьменко

посоветовал никогда не отправлять платежные реквизиты в мессенджерах, не делиться

ими с подозрительными сайтами и опасаться фишинговых ссылок.