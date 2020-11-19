Роспотребнадзор призвал на фоне пандемии отказаться от курения

19.11.2020, 15:31, Разное

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения. На фоне пандемии Роспотребнадзор обратился к россиянам с призывом избавиться от этой весной привычки.

После появления в конце прошлого года Covid-19, инфекционное заболевание охватило весь мир. Практика лечения коронавируса показывает, что у курящих людей болезнь протекает в более тяжёлой форме и чаще приводит к осложнениям. Специалисты Роспотребнадзора призывают население Российской Федерации прекратить употребление табачных изделий. Это поможет более эффективно бороться с летальным заболеванием.

Также необходимо соблюдать все рекомендации медиков, придерживаться карантина, социального дистанциирования и правил гигиены. Кроме того, в ведомстве напомнили о вреде никотина не только во время пандемии коронавируса. Так, при длительном курении возникают заболевания различных органов и систем организма. Повышается риск возникновения онкологических заболеваний. У выкуривающих по 10 сигарет ежедневно в полтора раза чаще отмечается рак почек. Из-за вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, раньше времени стареет кожа, на 50% чаще случаются инсульты.

Курение способно сократить жизнь на 11-12 лет. Влияет эта вредная привычка и на качество сперматозоидов, а заядлые курильщики мужчины рискуют потерять потенцию из-за повреждений кровеносных сосудов, снабжающих половые органы кровью. При этом не имеет значения, какой вид табака употребляет человек, так называемые лёгкие сигареты вредят так же, как и их “тяжёлые” аналоги.