 

Роспотребнадзор призвал на фоне пандемии отказаться от курения

19.11.2020, 15:31, Разное

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения. На фоне пандемии Роспотребнадзор обратился к россиянам с призывом избавиться от этой весной привычки.
После появления в конце прошлого года Covid-19, инфекционное заболевание охватило весь мир. Практика лечения коронавируса показывает, что у курящих людей болезнь протекает в более тяжёлой форме и чаще приводит к осложнениям. Специалисты Роспотребнадзора призывают население Российской Федерации прекратить употребление табачных изделий. Это поможет более эффективно бороться с летальным заболеванием.

Также необходимо соблюдать все рекомендации медиков, придерживаться карантина, социального дистанциирования и правил гигиены. Кроме того, в ведомстве напомнили о вреде никотина не только во время пандемии коронавируса. Так, при длительном курении возникают заболевания различных органов и систем организма. Повышается риск возникновения онкологических заболеваний. У выкуривающих по 10 сигарет ежедневно в полтора раза чаще отмечается рак почек. Из-за вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, раньше времени стареет кожа, на 50% чаще случаются инсульты.

Курение способно сократить жизнь на 11-12 лет. Влияет эта вредная привычка и на качество сперматозоидов, а заядлые курильщики мужчины рискуют потерять потенцию из-за повреждений кровеносных сосудов, снабжающих половые органы кровью. При этом не имеет значения, какой вид табака употребляет человек, так называемые лёгкие сигареты вредят так же, как и их “тяжёлые” аналоги.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Сразу 24 космических агентства предложили всеобщий план возвращения на Луну

02.10 / Мнение: Быстрая эволюция

22.07 / Ученые рассказали о продукте, насыщающем организм «белком долголетия»

10.07 / Скандалы: «Случайный провалился!»

24.10 / «Люди в погонах всегда стоят дороже»

19.09 / Мнение: Нас ждет фальсификация выборов

26.10 / «Все молчат, никто ничего не просит»

11.09 / Альпийский монстр Татцельвурм

27.08 / Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко для подавления протестов

16.07 / Личное: «Я говорил, что мне неприятно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска