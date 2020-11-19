Самый дешёвый смартфон OnePlus получил 90-герцевый экран вместо обещанных 60 Гц

19.11.2020, 15:31, Разное

Свой самый дешёвый смартфон вывела на рынок компания OnePlus. Nord N100 получил 90-герцевый экран вместо обещанных ранее в анонсе 60 Герц.

Популярный китайский бренд производительных смартфонов выпустил аппарат с доступным ценником. Стомость OnePlus Nord N100 в европейских магазинах не превышает 180 евро. При этом в девайсе установлен 6,52-дюймовый экран с поддержкой обновления изображения в 90 Герц. Несмотря на то, что перед президентацией устройство характеризовалось как смартфон с 60-герцным дисплеем.

Стоит отметить, что сам аппарат китайская компания позиционировала прежде всего как “долгоиграющий”, способный работать с энергоемкими приложениями весь день, в нем установлена аккумуляторная батарея мощностью в 5 тысяч мАч. Кроме того, OnePlus Nord N100 оборудован тройной основной камерой, двойным микрофоном и 4-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для хранения любого вида контента предусмотрено 64 гигабайта.

О более высоком качестве “картинки” в доступном девайе от OnePlus рассказали эксперты ресурса Android Authority. Улучшение в оснащении гаджета они выявили в ходе обзора новинки. После наличие возможности 90-герцного обновления в Nord N100 подтвердили и представители производителя, этот же параметр отображен и в информации о сертификации смартфона на сайте OnePlus. При этом величина фактической частоты обновления исходит из настроек в приложениях и ограничений для обработки изображений. При использовании смартфона владелец сможет самостоятельно переключаться с одной частоты на другую.