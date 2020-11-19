“Всем сейчас не сладко”: Лолита раскритиковала призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

19.11.2020, 15:31, Разное

Популярная российская певица Лолита Милявская раскритиковала призыв Валери Меладзе бойкотировать новогодние шоу. В то же время она попросила зрителей не злиться на ее коллегу.

Лолита Милявская высказалась о ситуации, связанной с призывом Валерия Меладзе отказываться от участия в новогодних программах. Артист считает, что государство должно обратить внимание на проблемы деятелей культуры, которые уже восемь месяцев находятся без работы из-за пандемии коронавируса.

По словам Лолиты Милявской, ее коллега имел в виду рядовых музыкантов, которые еще не успели стать популярными и заработать достаточное количество денег. Знаменитость уверена, что топовые певцы пока ни в чем не нуждаются. Она призвала поклонников не ругать Меладзе. Артистка никогда не любила сниматься в новогодних шоу, но в этом году понимает, что людям важно создать настроение.

Лолита Милявская отметила, что всем сейчас приходится не сладко, к тому же на улице рано начало темнеть и резко похолодало. Однако в случае проявления агрессии ситуация не изменится.

Напомним, что после заявления Валерия Меладзе все артисты разделились на два лагеря. Есть те, кто поддерживает позицию знаменитости, но нашлись и коллеги, которые полностью раскритиковали ее.