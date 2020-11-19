Новое исследование не подтвердило эффективность масок. Я могу больше не носить их?

19.11.2020, 15:30, Разное



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Что показало новое исследование?

18 ноября журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование эффективности ношения масок в публичных местах в профилактике COVID-19. В нем приняли участие более 6000 жителей Дании (завершили – 4800 человек), половину из них попросили носить маски в общественных местах, второй половине сказали не пользоваться ими. Наблюдение проводилось в апреле и мае 2020 года, в это время ношение масок еще не стало общей практикой в стране.

Участникам рекомендовали соблюдать социальное дистанцирование и менять маски каждые восемь часов. К концу исследования коронавирусом заразились 1,8% человек в «масочной» группе и 2,1% участников, которые не носили маски. Разница оказалась статистически незначительной.

Результаты противоречат «мэйнстриму»

Начиная с апреля 2020 года, медицинские организации рекомендуют ношение масок для профилактики COVID-19 (некоторые из них рекомендовали делать это с первых дней пандемии). Недавно американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) официально заявили, что ношение маски защищает не только окружающих, но и того, кто ее носит. Именно этому положению потенциально противоречат данные, полученные в Дании.

Что на самом деле показывает это исследование?

По мнению Ванайя Прассада (Vinay Prasad), профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско, датское исследование указывает только на то, что рекомендация носить маски в стране с заболеваемостью COVID-19 не выше 2% не способна существенно снизить риск заражения. Эксперт считает, что исследование с таким дизайном не может дать общего ответа на вопрос, «защищает ли маска того, кто ее носит?».

The New York Times сообщает, что многие другие эксперты не считают новое исследование убедительным. Среди его недостатков они указывают:

низкую заболеваемость в Дании (в этих условиях сложно оценивать эффективность масок);

участники должны были сами сообщать о результатах тестов;

отсутствие точных данных о ношении масок и их правильном использовании.

Маска – не парашют

Доктор Кристин Лэйн (Christine Laine), шеф-редактор Annals of Internal Medicine, указывает, что маска – не чудотворное средство. Аналогично, Винай Прасад в своей статье напоминает, что маска не работает, как парашют. Риск инфицирования едва ли снизится, если носить маску, но не следовать другим мерам профилактики. Необходимо мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, избегать собраний в закрытых помещениях и так далее.

«Ни одни средство не дает стопроцентной защиты само по себе. Но комбинируя их, мы можем сильно снизить риск передачи», – сказала Линдси Марр (Linsey Marr), профессор Политехнического университета Вирджинии.

Доктор Джон Брукс (John Brooks), автор научного бюллетеня CDC, в котором говорится о защитном эффекте масок, указывает, что маски работают подобно коллективному иммунитету: чем больше людей и носит, тем меньше риск заражения на индивидуальном уровне.

Эффективность масок сложно оценить, но это не значит, что они не работают

Маски могут защищать тех, кто их носит, но точная степень защиты неизвестна, она колеблется от исследования к исследованию. Об этом свидетельствует метаанализ, опубликованный в мае 2020 года. Крупных качественных исследований на эту тему действительно мало.

Исследования 2020 года, которые подтверждали эффективность масок, не были крупными или рандомизированными, то есть, давали не самый высокий уровень доказательств. Примеры таких исследований были приведены в недавнем бюллетене CDC об эффективности тканевых масок. Многие научные работы, которые показывают, что маски могут задерживать капли жидкости с вирусом, проведены в лабораторных условиях. Однако они не учитывают то, что в реальной жизни люди могут носить маски неправильно или не всегда.

Люди, которые скептически относятся к маскам, ссылаются на отсутствие крупных рандомизированных исследований (в которых сравнивают, как часто заражаются люди, которых попросили носить или не носить маски). Но эксперты указывают, что при помощи обычных клинических исследований сложно оценить маски.

Эффективность масок проверять сложнее, чем эффективность лекарств, потому что крайне непросто контролировать и оценивать поведение людей, приходится опираться на субъективные отчеты участников исследований. Еще одна сложность состоит в том, что в реальной жизни «невозможно измерить, что происходит за маской, и что проходит через нее в дыхательные пути», утверждает доктор Марр.

Доктор Джон Волкенс (John Volckens) из Университета штата Колорадо указал в комментарии The New York Times, что не существует клинических исследований, которые подтверждают пользу мытья рук и вред курения. Тем не менее, сложно утверждать, что руки мыть не надо, а курение безопасно.

В то же время, Винай Прасад утверждает, что новое исследование, проведенное в Дании, показало, что делать качественные научные работы об эффективности ношения масок можно. Но чтобы изучить их настоящую эффективность, исследования нужно проводить в разных странах, городах и кластерах распространения инфекции.