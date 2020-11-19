Порошенко ответил на угрозы Зеленского: Это уже агония

19.11.2020, 15:23, Разное

Петру Порошенко принадлежит спортивный клуб “Пятый элемент” в Киеве. В минувшие выходные на Украине был карантин выходного дня.

Полиция обнаружила, что фитнес-центр Порошенко работает. Сотрудники клуба отказались пускать страж порядка. Правоохранители наложили на заведение штраф.

В ситуацию вмешался президент Зеленский. Он пригрозил Порошенко новыми штрафами, если клуб продолжит нарушать карантин. Глава государства пообещал вернуть украденные прежней властью деньги.

Слова Зеленского Порошенко прокомментировал на своей странице в “Фейсбук”. “Это уже агония, Владимир Александрович”, – ответил политик.

Це вже агонія, Володимире Олександровичу.

А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво.

Опубликовано Петро Порошенко Среда, 18 ноября 2020 г.

Правительство Украины ввело карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. В субботу и воскресенье не будут работать кафе, рестораны, торговые центры и другие заведения.

В регионах новую ограничительную меру встретили в штыки. Власти многих городов Украины отказались вводить карантин выходного дня. Бойкот новой меры объяснили тяжелыми экономическими и социальными последствиями.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал напомнил, что большую часть выручки заведения получают в выходные дни. Из-за карантина выходного дня часть населения потеряет работу, а город – поступления в бюджет, пояснил чиновник. В свою очередь мэрия Львова будет оспаривать решение правительства в суде.