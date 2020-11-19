 

В Подмосковье поймали серийных автоугонщиков

19.11.2020, 14:43, Разное

С улицы Курыжова в подмосковном городе Домодедово злоумышленник угнал автомобиль российского производства с комплектом зимних шин. Завладев чужим имуществом он перегнал его в Реутов, который также находится в Московской области. Там в дело вступил второй член банды, который прикрепил к угнанной машине поддельные номера и увез ее уже на Глуховскую улицу в Егорьевске.

В конечном итоге обоих злоумышленников задержали, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Оказалось, что они причастны еще к трем аналогичным случаям. В отношении серийных угонщиков возбуждено уголовное дело.



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