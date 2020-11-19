 

Почему нельзя верить прогнозам о коронавирусе

19.11.2020, 14:43, Разное

По мнению специалиста, главная проблема всех математических прогнозов состоит в том, что они основаны на поведении россиян в конкретный момент. Люди могут перестать соблюдать меры защиты в любой момент. “Человеческая популяция нестабильна”, – подчеркнул Выгоняйлов.

Снижение числа заразившихся COVID-19 произойдет только после массовой вакцинации. При этом не следует забывать и о других способах защиты от коронавируса: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок в общественных местах и регулярное мытье рук.

Общее число заболевших ковидом в России составляет 2 миллиона. Полностью вылечились 1,5 миллиона граждан, умерли 34 тысячи человек. Непростая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. В середине ноября власти городов ужесточили ограничения.

В среду, 18 ноября, президент Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства. Главной темой стала борьба с пандемией COVID-19. Глава страны призвал губернаторов рисовать правдивую картину распространения вируса. На все сбои в работе они должны реагировать незамедлительно.



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