 

Аглая Тарасова, Ксения Собчак и другие гости премьеры фильма “Смертельные иллюзии”

19.11.2020, 14:35, Разное

19 ноября MEGOGO Studios выпускает в прокат экшн-триллер “Смертельные иллюзии”. В преддверии релиза в Москве состоялась закрытая премьера фильма, которую посетили создатели и актеры картины Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Данила Якушев, Ирина Безряднова, актер и креативный продюсер Сергей Сафронов, режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист Михаил Зубко, композитор Dj Грув. Поддержать творческую группу фильма пришли Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие.

Аглая ТарасоваАндрей Бурковский с женойАндрей Бурковский и Константин БогомоловДанила Якушев с подругойПо сюжету, знаменитые иллюзионисты братья Романовы представляют публике свое грандиозное шоу, в котором планируют раскрыть секреты семи самых опасных трюков из мира иллюзий.  Во время номера с аквариумом братьям становится понятно, что “шоу пошло не так” – ассистентка не появляется в нужном месте, а в наушниках появляется голос таинственного организатора, который становится проводником всего шоу, изменив механизмы сложных трюков. “Голос” предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для жизни трюки. Если шоу не продолжится – “голос” начнет убивать одного за другим. Зрителям предстоит стать свидетелями и участниками опасной игры, а братьям – спасти их жизни и жизни любимых. 

Съемочная группа фильма “Смертельные иллюзии”Илья Бачурин и Ксения СобчакИлья БачуринГеоргий Малков и Сергей Сафронов Ирина БезрядноваDj Грув



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