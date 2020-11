Чистосердечное признание: Меган Маркл передавала личную информацию авторам книги Finding Freedom

В деле Меган Маркл против СМИ начали всплывать новые подробности. Согласно документам, полученным Высоким судом, герцогиня лично передала третьему лицу информацию о себе, которая впоследствии поступила в распоряжение авторов книги Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (“В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”).

Герцогиня якобы переживала относительно того, что “рассказы отца о том, что она его бросила”, могут повториться и решила вмешаться. Третьему лицу она передала “истинное положение дел”, чтобы предотвратить искажение фактов. Лично с авторами Finding Freedom, Омидом Скоби и Каролин Дюрант, Маркл не беседовала. Ранее адвокат Меган, в свою очередь, утверждал, что ни Меган, ни ее муж не сотрудничали с авторами книги, не давали интервью и не предоставляли личные фото. Разбирательство процесса по этому делу назначено на 11 января 2021 года.

Обложка Finding FreedomНа этом подробности не заканчиваются. Оказалось, что личное письмо Меган к отцу, из-за публикации которого она судится с The Mail on Sunday, не такое уж и личное. Суд выяснил, что оно было написано при содействии пресс-службы Кенсингтонского дворца. Представители The Mail on Sunday подчеркивают, что письмо не было “собственным интеллектуальным творением Меган”. Тем более, недавно юристы Маркл внесли поправки в свой иск: формулировка “написала конфиденциальное письмо своему отцу” была заменена на “создала, используя свое интеллектуальное творчество”.

