Скандалы: Михаил Мень вынес мусор из избы

19.11.2020, 14:30, Разное

За что задержали курировавшего экологию и мусорную отрасль в Счетной палате аудитора

В среду, 18 ноября, генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации сообщил, что фигурантом дела о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году стал аудитор Счетной палаты Михаил Мень. «В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — заявил Краснов.

Верхняя палата единогласно проголосовала за решение о задержании аудитора Счетной палаты и привлечении его в качестве обвиняемого. Позднее следователи СКР задержали Меня и доставили его для дачи показаний в здание СК в Техническом переулке, где бывшему губернатору Ивановской области были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

В пресс-службе Счетной палаты РБК заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы. «Будем ждать итогов расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Чем известен Михаил Мень

Михаил Мень — сын священника и богослова Александра Меня, который был убит неизвестными в 1990 году. Он родился в 1960 году в Сергиево-Посадском районе Московской области. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности «Режиссура», Российскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», проходил профессиональную переподготовку в Государственной академии нефти и газа имени И.М. Губкина.

В 1990-е годы Мень занимался предпринимательской деятельностью. Тогда же стал депутатом Московской областной думы. С 1995 по 1999 год являлся заместителем председателя комитета Госдумы по культуре. В 1999 году Михаил Мень был назначен на должность вице-губернатора Московской области, а с 2002 года являлся вице-мэром Москвы. В 2005 году Мень становится губернатором Ивановской области, а в 2013-м — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 2018 году назначен аудитором Счетной палаты России.

В чем суть обвинений

Эпизод с хищением около 700 млн руб. бюджетных средств чиновниками правительства Ивановской области и бенефициарами группы «Продо» произошел в 2011 году, рассказал сенаторам Краснов. По версии следствия, зная, что государство планирует выделять субъектам Федерации кредиты для частичного покрытия дефицита бюджетов, неустановленные бенефициары группы «Продо» объединились в преступную группу, чтобы получить такой кредит от Минфина. Средства, перечисленные в бюджет области, должны были поступить компании «Ивановский бройлер». Хищениями, по словам Краснова, руководил сам Михаил Мень (он мог заключать от имени областного правительства соглашения о предоставлении бюджетного кредита и фактически распорядиться им), а также заместитель гендиректора ООО «Продо Менеджмент» Екатерина Семенова.

Бюджетные средства «Ивановскому бройлеру» были выделены через областной Фонд поддержки малого предпринимательства. Хотя правительство Ивановской области возглавлял тогда Михаил Мень, подписи на документах о выделении средств из бюджета области «Ивановскому бройлеру» ставил его первый заместитель Павел Коньков (впоследствии губернатор области), которого Мень назначил исполняющим обязанности председателя правительства — хотя сам находился на рабочем месте, рассказал генпрокурор.

Чтобы выделить средства «Ивановскому бройлеру», который не был малым или даже средним предприятием, в устав областного Фонда поддержки были спешно внесены изменения. Согласно заявке на кредит за 700 млн руб. фабрику должны были реконструировать и сделать ее предприятием европейского уровня.

Что такое «Ивановский бройлер»

Предприятие было основано в 2002 году в селе Подвязновский Ивановской области. Оно специализируется на выращивании мяса птицы. В 2008–2011 годах единственным владельцем «Ивановского бройлера» была группа «Продо», которую в 2004-м основала подконтрольная Роману Абрамовичу инвесткомпания Millhouse Caplital. РБК направил запрос представителю Millhouse и в группу «Продо».

В сентябре 2011 года «Ивановский бройлер» сменил владельца: новым собственником стало зарегистрированное в Ивановской области ОАО «Инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция», учредителями которой, по информации ЕГРЮЛ на ноябрь 2019 года, были Павел Кудряшов и Людмила Михайлова.

Сейчас «Продо» — один из крупнейших российских производителей мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов. Среди ее активов — пять птицефабрик и четыре мясоперерабатывающих предприятия, расположенных в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Учредителями головного ООО «Продо» сейчас ЕГРЮЛ называет менеджеров из команды Абрамовича — Ирину Панченко (25%), Ефима Малкина (25%) и Андрея Городилова (50%).

В 2013 году по иску одного из кредиторов началась процедура банкротства «Ивановского бройлера». В апреле 2015 года Арбитражный суд Ивановской области признал предприятие банкротом — общая сумма долга перед кредиторами составляла более 1,1 млрд руб. Заем Фонду поддержки малого предпринимательства так и не был возвращен.

В июне 2019 года Следственный комитет сообщил, что Коньков, на тот момент уже экс-губернатор, и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств, которые они необоснованно перечислили на счета организаций, входящих в группу «Продо». Как сообщил 18 ноября генпрокурор, именно Коньков дал показания на Меня.

В июне 2020 года стало известно, что «Продо» вернула долг «Ивановского бройлера»: группа договорилась с ивановским Фондом поддержки малого предпринимательства и выкупила задолженность. Деньги практически сразу поступили в бюджет, отчитывался нынешний глава области Станислав Воскресенский. «Деньги в полном объеме — 710 млн — это долг, который был перед бюджетом Ивановской области, а также проценты и неустойка еще вчера во второй половине дня поступили», — рассказал Воскресенский в июне. По его словам, в последние годы «не было надежд», что эти деньги вернутся, но «предприниматели из группы «Продо» повели себя очень ответственно». Решить, как потратить «незапланированные деньги», губернатор предложил всем жителям области.

Источник РБК, близкий к правительству, добавил, что «история с Менем — старая, его давно вели и им давно занимались».

Чем Мень занимался в Счетной палате

На должности аудитора Счетной палаты Михаил Мень курировал работу Министерства природных ресурсов и экологии. В конце сентября этого года аудиторы во главе с Менем раскритиковали министерство за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Они заявили, что ситуация с мусорными полигонами в России «близка к критической», так как при нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов — 1–2% в год — в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — уже до 2022 года. 9 ноября премьер Михаил Мишустин отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, которого на этом посту сменил Александр Козлов.

Этой истории предшествовала попытка назначения Меня на пост главы «Российского экологического оператора» в ноябре прошлого года. «В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», — заявил тогда Алексей Гордеев, который на тот момент был вице-премьером, курирующим экологию.

Но после смены правительства в январе 2020 года РЭО возглавил Илья Гудков. Гудков ушел в отставку в конце октября 2020 года, не проработав на этом посту и года. Тогда Мень не стал отвечать на вопрос РБК, является ли он снова претендентом на пост главы госкомпании. Он лишь выразил надежду, что новый руководитель компании в связке с Минприроды быстро включится в работу и показатели, обозначенные президентом, будут достигнуты.

Есть ли в деле политические мотивы

Эксперты считают, что дело о кредите девятилетней давности может быть политически мотивировано и связано с кураторством Менем экологии и мусорного бизнеса. «Эта тема является чувствительной для власти, и подоплека его преследования может быть связана с этим», — уверен политолог Евгений Минченко. Дело, по которому Мень был задержан, изначально было возбуждено в отношении его преемника Конькова и оно расследуется уже не первый год, напомнил Минченко. «Странно, что эпизод 2011 года, по которому следственные действия ведутся уже несколько лет, только сейчас оказался связан с Менем, — отметил эксперт. — Видимо, есть политическое решение этим делом заняться, а генпрокурор не мог выйти в Совет Федерации, не уведомив президента, Алексея Кудрина и прочих, поэтому пока перспективы дела выглядят нерадужными».

Политолог Константин Калачев в разговоре с РБК отметил, что у Меня были хорошие отношения с бывшим председателем правительства и нынешним заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и его женой Светланой. По словам эксперта, Меня «вполне можно считать медведевским человеком». «Дело против него может быть как-то связано с его профессиональной деятельностью в Счетной палате, где он занимался сферой мусора», — соглашается с Минченко Калачев.

Дмитрий Серков, Елена Сухорукова, Тимофей Дзядко, Евгения Кузнецова

Оригинал материала: «РБК»

«Медуза», 18.11.20, «В Москве задержан аудитор Счетной палаты Михаил Мень»

«Медуза» рассказывает о бурной биографии сына знаменитого священника, либерального губернатора и медведевского министра.

Сын священника Александра Меня, бывший глава Минстроя России и действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень в среду, 18 ноября стал обвиняемым в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области — он возглавлял этот регион с 2005-го по 2013-й. После допроса его задержали до утра четверга, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. Однако, по данным агентства, следствие не будет просить суд заключить его под стражу, а попросит избрать в отношении Меня меру пресечения в виде запрета определенных действий. «Медуза» рассказывает о насыщенной событиями биографии Михаила Меня.

В среду, 18 ноября Следственный комитет задержал аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ и губернатора Ивановской области Михаила Меня. Санкцию на его задержание оперативно дал Совет Федерации (без его разрешения нельзя задерживать аудиторов Счетной палаты).

Его обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень возглавлял этот регион. По версии следствия, благодаря покровительству губернатора региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства направил 700 миллионов рублей ООО «Продо», и средства эти были похищены.

Мень вину в растрате не признает и называет свое задержание недоразумением, сообщил в среду вечером «Интерафакс», сославшись на его адвоката.

Незаметный политик и заметный чиновник

«Конечно, на его фамилии был отсвет отца — священника Александра Меня, но не только это. Сергиев Посад был в Подмосковье центром народовластия и демократии», — говорит «Медузе» подмосковный политик Борис Надеждин, который давно и хорошо знает Михаила Меня. От «центра народовластия» выдвиженец партии «Яблоко» Мень в 1995 году избрался в Госдуму (а в подмосковный парламент он прошел еще в 1993-м).

В поселке Семхоз неподалеку от Сергиева Посада располагался храм, где жил его отец, один из самых известных церковных проповедников и священнослужителей позднесоветского времени Александр Мень. 9 сентября 1990 иерей был зверски убит. Его сыну Михаилу было на тот момент 30 лет.

Михаил Мень окончил режиссерский факультет Московского госуниверситета культуры и искусств, работал в культурной сфере и увлекался политикой. Мень в молодости «настоящим демократом и романтиком», говорит Надеждин. «Время было такое, тогда все были романтиками», — усмехается он.

Михаила Меня обвиняют в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Бывшему губернатору вменяется присвоение или растрата (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса), по этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2011 году группа лиц из числа бенефициаров группы компаний «Продо» решила получить кредит от Минфина России в бюджет Ивановской области, чтобы затем похитить его, перечислив деньги компании «Ивановский бройлер» — она тогда входила в ГК «Продо». «Продо» — один из крупнейших в России производителей мяса и мясной продукции (до 2009 года была связана с олигархом Романом Абрамовичем).

В эту организованную группу, считает следствие, также входили заместитель гендиректора ООО «Продо Менеджмент» Екатерина Семенова, управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Грешин и сам Мень. По словам генпрокурора Игоря Краснова, как губернатор Мень обладал правом заключить от имени правительства Ивановской области соглашение о предоставлении бюджетного кредита и распорядиться им. В результате он «принял на себя преступные обязательства на растрату денежных средств в пользу группы компаний „Продо“», перечислив их ОАО «Ивановский бройлер» через областной фонд поддержки малого предпринимательства.

По словам генпрокурора, Мень склонил к преступлению тогдашнего зампредседателя правительства области Павла Конькова (он сменил Меня на посту губернатора в 2014 году), который был председателем правления фонда. В начале весны 2011-го по распоряжению Меня была подготовлена заявка в Минфин на получение кредита в один миллиард рублей, которую он согласовал с неустановленными бенефициарами «Продо». Чтобы похитить большую часть средств, Коньков внес поправки в законодательство области, которые позволили выделить фонду поддержки малого предпринимательства 750 миллионов рублей без согласования с Минфином. Изменен был и устав фонда, благодаря чему деньги перевели «Ивановскому бройлеру», который не был субъектом малого и среднего предпринимательства.

Летом 2020 года «Продо» вернула в бюджет Ивановской области 700 миллионов рублей, которые были выделены фондом поддержки предпринимательства «Ивановскому бройлеру» в 2011-м. «В свое время эти деньги бесследно пропали и долгие годы не было надежды, что они вернутся», — говорил тогда губернатор Станислав Воскресенский.

С весны 2020 года Павел Коньков находится под домашним арестом (домой из СИЗО он был переведен по состоянию здоровья).

Коллегами Михаила Меня по фракции «Яблоко» были известные политики: сам лидер партии Григорий Явлинский, будущий омбудсмен Владимир Лукин, будущий министр финансов Михаил Задорнов, депутаты Оксана Дмитриева и Елена Мизулина.

«В публичной политике он себя тогда никак не проявлял, в Думе знали, что это сын известного священника — пожалуй, и все. На виду были совсем другие „яблочники“. Мень достаточно быстро пошел в исполнительную власть», — вспоминает журналист Виктор Хамраев, работавший в то время в газете «Сегодня».

Действительно, в 1999-м кандидат в губернаторы Московской области, генерал Борис Громов выдвинул Михаила Меня как претендента на вице-губернаторскую должность: в те годы кандидаты в руководители этого региона должны были называть потенциального вице-губернатора. Борис Надеждин в беседе с «Медузой» заявил, что это было сделано с его подачи.

«Позиции демократов — Союза правых сил, „Яблока“ — в Подмосковье были тогда сильны, Громову нужно было усилиться, и я ему предложил выдвинуть Меня. Мы проводили социологические исследования, по ним выходило, что пара Громов-Мень побеждала», — объясняет Надеждин.

Кампания оказалась непростой: Громов соперничал не только с действующим губернатором Анатолием Тяжловым, но и со спикером Госдумы, коммунистом Геннадием Селезневым. Во второй тур вышли пары Борис Громов — Михаил Мень и Селезнев — депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин. Спикер Госдумы набрал в первом туре больше голосов, но второй тур выиграл Громов.

Михаил Мень проработал в его команде чуть меньше двух лет. В ноябре 2002 года он ушел в отставку по формальному поводу — выборные должности вице-губернаторов были упразднены по федеральному законодательству. Назначения на аналогичную должность не последовало. «В команде Громова Мень все равно был чужим — в итоге его и съели громовские полковники-афганцы», — утверждает Борис Надеждин (в Афганистане Громов сделал военную карьеру, в том числе он выводил войска из этой страны в 1989 году).

Через несколько дней после отставки Михаил Мень вышел на новое место работы — мэр Москвы Юрий Лужков назначил его своим заместителем. «Михаил Мень — опытный и порядочный человек. Подав заявление об уходе со своего прежнего поста, Мень был приглашен мною в правительство города», — объяснял свой выбор Лужков.

По словам Надеждина, быстрое назначение Меня вице-мэром объяснялось тем, что власти столицы и Подмосковья давно конфликтовали по земельному и транспортному вопросу. «Мень, который хорошо знал громовскую кухню, был находкой для Лужкова. Тогда шли настоящие войны феодалов, участие в них Владимира Путина как арбитра сверху тогда и не подразумевалось, это были битвы бояр при еще слабом царе», — говорит он.

В столичной мэрии Михаил Мень курировал межрегиональные (включая взаимодействие с родным Подмосковьем), межнациональные и межрелигиозные отношения. В 2005 году сравнительно молодого для российской политики 45-летнего чиновника отправили на повышение — Путин назначил Меня врио губернатора Ивановской области.

Незадолго до этого главой Нижегородской области стал бывший заместитель Лужкова Валерий Шанцев — одна из ключевых фигур столичной администрации. А близкий к Лужкову вице-спикер Госдумы от «Единой России» Георгий Боос возглавил Калининградскую область.

Мень получил в управление один из самых депрессивных регионов средней полосы. В книге политолога Виталия Иванова «Глава субъекта Российской Федерации» говорится, что назначение Меня «лично лоббировал» замглавы администрации президента, куратор внутренней политики Владислав Сурков: «Они некогда сошлись на любви к рок-музыке».

С середины 1980-х годов Михаил Мень играл на бас-гитаре и пел в нескольких хард-рок-группах. Уже будучи чиновником, он записал альбом «Made in Moscow» вместе с участником группы Deep Purple Гленном Хьюзом и участником группы «Rainbow» Джо Линн Тернером.

Варяжский губернатор и «кризис-менеджер»

С приходом нового губернатора большинство ключевых должностей в правительстве Ивановской области заняли варяги — тогда практика десантирования в регион целой команды ранее не имевших к нему отношения чиновников еще была в новинку. В 2008 году Мень даже назначил одного из варягов Сергея Пахомова спикером законодательного собрания области. «Тогда это было каким-то нонсенсом», — разводит руками собеседник «Медузы» в «Единой России».

Сам Мень в это время тоже каждые выходные уезжал домой, где большую часть времени жила его семья, говорит собеседник «Медузы», знакомый с Павлом Коньковым (губернатор Ивановской области в 2013-2017 годах).

«Для меня либеральные убеждения — это в первую очередь гуманизм и рыночные отношения в экономике. Это является основой либерального мышления. На мой взгляд, человек может совмещать либеральные убеждения с не авторитарными, но достаточно жесткими принципами управления, если этого требуют обстоятельства», — так позже характеризовал свои взгляды сам Михаил Мень.

Будучи губернатором, Михаил Мень сблизился с первым зампредом правительства и будущим президентом России Дмитрием Медведевым. С 2008 года Медведев зачастил в Плес (стоит на Волге в Ивановской области): Мень привлек интерес главы государства к этому городку. Особенно понравилась Медведеву полузаброшенная усадьба «Миловка».

В 2008 году усадьбу забрал в собственность фонд «Дар», при этом Медведев начал регулярно приезжать туда после ремонта. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный называет Медведева настоящим владельцем усадьбы. Он отмечает, что в Плесе разместилось подразделение ФСО, а над городом установлена бесполетная зона.

Газета «Плесский вестник» насчитала восемь визитов Медведева в Плес с 2008 по 2012 год. «Историческому 4 августа 2008 года посвящена памятная доска на здании Плесского яхт-клуба, где Д. А. Медведев во время своего первого приезда пообедал в компании губернатора Ивановской области Михаила Александровича Меня и губернатора Костромской области Игоря Николаевича Слюняева», — с гордостью отмечают журналисты газеты.

В свою очередь, Михаил Мень признавался, что именно Дмитрий Медведев помог Плесу войти в программу по развитию внутреннего и въездного туризма. «А именно это за ближайшие два года коренным образом изменит всю инфраструктуру города — систему электроснабжения, канализацию, дороги. То, что скажется положительно на качестве жизнь каждого плесского жителя. Дмитрий Анатольевич Медведев действительно полюбил Плес и реально помогает Ивановской области и этому городу», — заявлял он.

Перед отставкой с губернаторской должности Мень говорил, что руководил областью как «кризис-менеджер». «Я отчетливо понимаю, что моя основная миссия как губернатора, направленного из столицы в регион, завершена. Сегодня политические и бизнес-элиты нацелены на созидание», — рассуждал Мень. В 2006 году он с гордостью отчитывался, что область в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов поднялась с 45 на 19 место.

Министр строительства и аудитор природы

В правительстве Дмитрия Медведева Мень получил министерский пост: в 2013 год он начал руководить только что созданным министерством строительства и ЖКХ. Минстрой при Мене занимался расселением граждан из аварийного жилья, новой системой капремонта многоквартирных домов, проектами по формированию комфортной городской среды. Строительный рынок при Мене пережил реформы в сфере долевого строительства — а к концу его руководства Минстроем чиновники и вовсе стали постепенно отказываться от «долевки». Кроме того, при Мене в 2017 году стартовала программа реновации жилья в Москве, которую теперь власти намерены распространить на всю страну.

В федеральном кабинете министров он проработал пять лет; после президентских выборов 2018 года Мень не вошел во второе правительство Медведева. СМИ прочили ему должность полпреда по Центральному федеральному округу. Но примерно в это же время после долгого перерыва на госслужбу вернулся бывший министр финансов Алексей Кудрин, который стал председателем Счетной палаты. Мень, по представлению президента, был назначен ее аудитором.

В Счетной палате Мень возглавляет направление аудита природопользования и агропромышленного комплекса, проверяя в том числе работу Минприроды, Минсельхоза, Росприроднадзора и т. д.

В 2019 году Мень мог сменить работу: тогдашний вице-премьер по сельскому хозяйству и экологии Алексей Гордеев официально сообщил, что Мень станет руководителем многострадального Российского экологического оператора, который отвечает за проведение мусорной реформы по всей стране (с момента создания в январе 2019-го в госкомпании уже дважды менялось руководство; новый — третий — директор до сих пор не назначен, а реформа продолжает буксовать). Но несмотря на публичное заявление вице-премьера, что «идет процесс оформления» Меня, назначение в итоге не состоялось.

Мень пока сохраняет свою должность аудитора Счетной палаты — для освобождения от нее нужно отдельное решение парламента. Кудрин никак не прокомментировал обвинения в адрес Меня; пресс-служба Счетной палаты подчеркнула, что обвинения относятся к периоду работы Меня в Ивановской области в 2011 году и что палата будет ждать итогов расследования.

«Государева служба. Ничего личного»

У Михаила Меня шестеро детей. В свободное от работы время он играет в музыкальной группе ChetMen (по первым слогам фамилий ее создателей — гитариста Дмитрия Четвергова и Меня). На сайте группы в разделе об ее истории Мень представлен как «музыкант, певец, композитор и аранжировщик», а также «один из известных в мире коллекционеров гитар».

В биографии подчеркивается, что свою творческую деятельность Мень начал в 10 лет, сыграв в 1970 году главную роль в фильме «Денискины рассказы» по одноименной повести Виктора Драгунского. «После успешного дебюта в кино мальчика стали приглашать советские киностудии для продолжения карьеры, но родители Михаила были против работы юного сына как артиста и настояли, чтобы он в начале успешно закончил общеобразовательную школу», — говорится на сайте.

Мень активно ведет соцсети. Под одной из последних фотографий в своем инстаграме, где он позирует в собственном кабинете под карандашным портретом Путина, двуглавым орлом и иконой архангела Михаила, Мень рассказывал о плане проверок Счетной палаты на 2021 год, закончив пост словами: «Государева служба. Ничего личного, но порой уж очень за державу обидно». 12 ноября Мень отметил 60-летний юбилей.

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Оперативное видео задержания Меня

Следственный комитет Российской Федерации

Борис Надеждин называет «политическим» преследование Михаила Меня. Он удивляется, что делу дали ход именно сейчас, хотя по делу преемника Меня на посту губернатора Ивановской области Павла Конькова, арестованного в 2019 году, уже есть приговоры. «Идет какая-то борьба под ковром, — рассуждает Надеждин. — На любого чиновника в любом региональном правительстве найдется за что завести дело, это какие-то элитные разборки, а не борьба с коррупцией».

Андрей Перцев, Фарида Рустамова