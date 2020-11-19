Скандалы: Губернаторы просят денег

19.11.2020, 14:30, Разное

Российские регионы выстроились в очередь на банкротство

Госсовет запоздал с инициативой об отмене максимальных планок дефицита и госдолга при формировании региональных бюджетов. Субъекты РФ уже сегодня массово нарушают запреты, содержащиеся в Бюджетном кодексе. В ближайшие три года их кредитная нагрузка вырастет в разы, на этом фоне президент призвал не допустить массового обращения регионов за кредитами в банки. «Октагон» изучил проекты бюджетов субъектов на следующие три года и выяснил, что ряд регионов рискует разделить участь Ингушетии, в отношении которой введено частичное внешнее управление Минфина; другие, будучи формально регионами-донорами, гигантскими темпами наращивают свой госдолг. Среди последних… Москва.

«Сейчас нужно сделать всё, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития», – сказал Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

Риск роста коммерческих кредитов может появиться после того, как для регионов будет повышена планка дефицита. Вопрос о пересмотре строгих норм бюджетного планирования был поднят на октябрьском заседании Госсовета. Участвующие в нём губернаторы заявили, что содержащиеся в Бюджетном кодексе запреты не позволяют в достаточной мере финансировать мероприятия по борьбе с пандемией и восстановлению пострадавшей от неё экономики. Одна из статей закона ограничивает предельный дефицит дотационных субъектов планкой в 10 процентов, экономически самостоятельных – в 15 процентов. Дотационные субъекты вправе брать в долг сумму, не превышающую 50 процентов от их собственных доходов, для экономически самостоятельных регионов этот показатель не может быть выше 100 процентов.

Президент Владимир Путин дал премьеру Михаилу Мишустину поручение разработать критерии, на основании которых регионам будет позволено нарушать установленные ограничения. Эти критерии должны быть представлены до 15 января 2021 года. Однако послабления помогут не всем.

В начале ноября критическая ситуация сложилась в Ингушетии. О приближающейся катастрофе новый глава региона Махмуд-Али Калиматов предупреждал ещё в августе 2019 года. Он заявлял, что без вмешательства со стороны федеральных органов власти Ингушетию ждёт коллапс в ключевых сферах экономики. В 2020 году его прогноз сбылся. Республика получила лишь 2,65 млрд рублей собственных доходов. Это значительно выше накопленного регионом госдолга – 3,33 млрд рублей. Глава республики должен подписать с Минфином РФ соглашение об ограничении кассовых выплат по бюджетным расходам, приостановлении капвложений в ряд проектов и привлечении новых займов.

Спустя несколько дней глава минфина Ингушетии Магомет-Шарип Эсмурзиев пояснил, что о банкротстве или введении внешнего управления республиканским бюджетом речи не идёт, вводятся лишь ограничительные меры.

«В настоящее время бюджет республики находится в штатном режиме ˂…˃. Всё производится, особенно в текущем году, – и социальные выплаты, и зарплаты, и пенсии и льготные компенсации – в штатном режиме и в полном объёме ˂…˃. Так что оснований для беспокойства населения пока нет», – заявил глава минфина в видеообращении на сайте ведомства.

Удмуртские ревизоры обвинили губернатора

Первые вопросы к руководству Удмуртии появились у ревизоров в феврале 2020 года. Именно тогда глава государственного контрольного комитета республики Борис Сарнаев сообщил о выявленных по итогам 2019 года 506 финансовых нарушениях в работе правительства на общую сумму 2,3 млрд рублей.

Спустя неделю губернатор Александр Бречалов эмоционально прокомментировал доклад в местных СМИ, назвав содержащиеся в нём тезисы «не столько критикой, а вполне сформулированным обвинением». Следом агентство «Национальные кредитные рейтинги» опубликовало доклад, в котором сообщило о сокращении ликвидных резервов в 62 субъектах РФ. По расчётам экспертов, на тот момент они уже были полностью исчерпаны в трёх регионах – Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области.

Отсутствие ресурсов и экономический кризис заставил власти республики пойти на дальнейшее наращивание долгов. Если в первоначальной версии бюджета на 2020 год доля предельной долговой нагрузки на региональный бюджет составляла 78,4 процента, то в проекте бюджета на 2021 год она выросла до 114,8 процента. В 2022 и 2023 годах этот показатель начнёт медленно снижаться до 108,7 процента и 102 процентов соответственно.

Рассмотрение саратовского бюджета переросло в митинг

2020 год начался с конфликта между правительством и Счётной палатой Саратовской области. Ревизоры выявили по итогам проверок, 718 совершённых в 2019 году, финансово-бюджетных нарушений на общую сумму 1,483 млрд рублей. 89 из них (на сумму 1,316 млрд) были допущены при формировании и исполнении бюджета. Со скандала началось и обсуждение проекта бюджета области на 2021–2023 годы. Депутаты-коммунисты пытались пронести в зал для пленарных заседаний плакаты, но их не пустили сотрудники ЧОП.

В первоначальной версии проекта саратовского бюджета на 2020 год была заложена предельная долговая нагрузка на уровне 71,1 процента. Предполагается, что в 2021 году её максимальный уровень вырастет до 86,7 процента, в 2022 году – до 92,6 процента, в 2023 году – до 91,8 процента.

Мордовия в чёрном списке Счётной палаты РФ

Мордовия стала героем последнего доклада Счётной палаты РФ. Ревизоры заявили, что власти региона не справляются с управлением госдолгом. В 2017–2019 годах там зафиксированы нарушения бюджетного законодательства на сумму 4,6 млрд рублей.

В первоначальной версии республиканского бюджета на 2020 год максимальный размер госдолга составлял 107,4 процента от объёма собственных доходов. В октябре в него были внесены поправки, поднимающие планку до 182,8 процента. Этот лимит на сегодняшний день почти выбран – согласно официальным данным минфина республики, на сегодняшний день Мордовия задолжала 49,1 млрд рублей.

Причиной наращивания госдолга Мордовии в Счётной палате РФ считают низкое качество бюджетного планирования: местные власти закладывают в бюджет необоснованные источники финансирования. Перспективы региона на последующие три года пока остаются туманными – проект бюджета на 2021–2023 годы до сих пор не опубликован.

Хакасия трижды просила помощи у Москвы

Ещё один антилидер по кредитной нагрузке – Хакасия. Верховный совет республики уже трижды просил у федерального центра финансовой помощи на погашение госдолга. В октябрьском обращении 2017 года указывалась необходимая сумма поддержки – 28,2 млрд рублей. Республика получила лишь часть этих средств.

В письме, направленном в марте 2020 года на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, верховный совет Хакасии сообщил следующее: «На сегодняшний день в 64 из 99 муниципальных образований Республики Хакасия заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений ˂…˃. Не производится оплата счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы».

Согласно первой версии республиканского бюджета на 2020 год, госдолг региона не должен был превысить 23 млрд рублей (99,1 процента от собственных доходов). Местные экономисты предупреждали, что документ основан на нереалистичном прогнозе о росте цен на уголь и алюминий.

Их опасения сбылись: по итогам первого полугодия Минфин РФ зафиксировал рост долговой нагрузки на региональную казну до 127,5 процента.

Проект бюджета Хакасии на 2021–2023 годы не оставляет региону надежд на улучшение ситуации. Несмотря на запланированный рост собственных доходов (с 24,5 млрд до 27,5 млрд рублей), максимальный уровень госдолга республики закрепится на рекордном уровне. В 2021 году он составит 98,9 процента, в 2022 году – 96,1 процента, в 2023 году – 95,2 процента.

Медленно снижают закредитованность

На верхних строчках списка регионов с максимальной предельной кредитной нагрузкой укрепились Орловская и Костромская области. Оба субъекта РФ медленно снижают уровень закредитованности. В первом этот показатель был запланирован на 2020 год в размере 99,2 процента. В 2021 году он должен составить не более 84,4 процента, в 2022 году не должен превысить 78,7 процента, в 2023 году – 75,4 процента. В Костромской области следующий график: 2020 год – 80,8 процента, 2021 год – 80,8 процента, 2022 год – 73,8 процента, 2023 год – 66,2 процента.

Представители федеральной власти на удивление позитивно относятся к этим цифрам. Во время состоявшегося в июле 2020 года в Костроме выездного заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова отметила, что «финансовая система Костромской области в период пандемии проходит достаточно спокойно».

На четверть планирует увеличить максимальную долговую нагрузку Новгородская область.

В бюджете на 2020 год она была установлена на уровне 60,7 процента. В проекте бюджета на очередную трёхлетку предельный уровень госдолга на 2021 год установлен в размере 75,2 процента, на 2022 год – в размере 76,6 процента, в 2023 году он не должен превысить 75,1 процента. В комментариях для СМИ губернатор региона Андрей Никитин пояснил, что напряжённая ситуация с бюджетом вызвана выпадением из бюджета в связи с пандемией доходов на сумму почти 6 млрд рублей. Федеральная помощь в размере 1,1 млрд рублей лишь частично компенсирует эти убытки.

Москва и Подмосковье покрывают коронавирусные потери

Абсолютным лидером по росту предельного размера госдолга стала Москва. В первоначальной версии столичного бюджета на 2020 год её власти взяли на себя обязательство не повышать объём задолженности города более чем на 70 млрд рублей (2,5 процента от доходов). Но уже в ближайшие месяцы эта цифра начнёт стремительно расти. Согласно опубликованному в «Российской газете» проекту трёхлетнего бюджета, в 2021 году максимальная планка госдолга Москвы будет поднята до 426 млрд рублей (16,1 процента от доходной части бюджета), в 2022 году – до 574,5 млрд рублей (19,8 процента), в 2023 году – до 618,6 млрд рублей (19,5 процента). На 2021 год также запланирован и рекордный уровень бюджетного дефицита – расходная часть превысит доходную на 19,2 процента.

Глава Москвы Сергей Собянин выступил с разъяснением о том, что рост кредиторской задолженности призван компенсировать выпадающие в связи с пандемией из казны доходы в размере 500 млрд рублей.

Мэр заверил, что новые займы не повлияют на устойчивость городской казны. Более того, объём социальных расходов вырастет в 2021 году на 90 млрд рублей. Их доля составит до 56 процентов от расходной части бюджета.

С аналогичной ситуацией столкнулась Московская область. Регион недополучит доходы в размере 133 млрд рублей. При этом по итогам 2020 года на борьбу с заболеваемостью COVID-19 Подмосковье планирует потратить порядка 60 млрд рублей. В связи с этим предельный уровень госдолга с 41,1 процента в текущем году планируется повысить в 2021 году до 61,3 процента, в 2022 году – до 67,1 процента, в 2023 году – до 76,6 процента.

Перестраховочная паника в Санкт-Петербурге

Стремительно продолжит наращивать уровень государственного долга и правительство Санкт-Петербурга. Его максимальный уровень на 2020 год был запланирован в размере 100,9 млрд рублей (18,5 процента). Представители Смольного довольно быстро вычерпали этот лимит. По данным департамента финансов Санкт-Петербурга, текущий долг региона на 1 января составлял 30,1 млрд рублей, на 1 ноября – уже 85 млрд рублей.

Вскоре эти цифры могут увеличиться в несколько раз. Согласно опубликованному проекту бюджета, предельный уровень госдолга города будет расти быстрее доходов. В 2021 году его максимальный размер составит 225,3 млрд рублей (37,7 процента от налоговых и неналоговых доходов), в 2022 году – 277,4 млрд рублей (42,6 процента), в 2023 году – 317,3 млрд рублей (44,5 процента).

Представители Смольного и городского парламента сообщают СМИ, что повышение предельного норматива – перестраховочная мера, на обязывающая правительство города оформлять весь разрешённый объём займов. Звучат и другие мнения, что курс властей города на повышение кредитной нагрузки уже сегодня вызывает «лёгкую панику» элит.

Промышленность и инвестиции не способны противостоять долгам

Ещё одной тревожной тенденцией стало повышение долговой нагрузки на бюджеты регионов, экономика которых базируется на крупных промышленных предприятиях. Наиболее масштабный рост предельного уровня госдолга планируется в Пермском крае, собственные доходы которого снизились на 29–30 млрд рублей. В первоначальной версии проекта бюджета на 2020 год он был запланирован на уровне 20,1 процента. Согласно очередному опубликованному трёхлетнему проекту бюджета, в 2021 году он составит 51,4 процента, в 2022 году – 62,7 процента, в 2023 году – 73,6 процента.

Стремительно увеличивает долги и специализирующаяся на авиа- и автомобилестроении Ульяновская область. В первой версии проекта бюджета на 2020 год их максимальная доля составляла 51,7 процента, в проекте бюджета на 2021 год она установлена в размере 78,4 процента, на 2022 год – 63,2 процента, на 2023 год – 65,5 процента.

Правительство Свердловской области влезает в дополнительные долги для подготовки к проведению в Екатеринбурге Универсиады-2023. Только в следующем году на эти цели региональным властям необходимо найти почти 13 млрд рублей.

В первоначальной версии свердловского бюджета на 2020 год максимальный объём госдолга составлял 38,5 процента. Предполагается, что в 2021 году он вырастет до 62,3 процента от собственных доходов, в 2022 году – до 70,9 процента, в 2023 году он немного снизится – до 63,5 процента.

Оказалась не в состоянии противостоять бюджетным проблемам и Калужская область, входящая в топ рейтинга лучших по инвестиционной привлекательности субъектов РФ. При принятии бюджета на 2020 год планировалось, что максимальный уровень её госдолга составит 46,7 процента. На 2021 год этот показатель запланирован на уровне 52,3 процента, на 2022 год – 47,3 процента, на 2023 год – 37,1 процента.

Не стала панацеей от экономического кризиса даже золотодобыча, на основе которой строится экономика Магаданской области. В первой версии бюджета-2020 её предельный госдолг был зафиксирован на отметке 39,5 процента. Предполагается, что в 2021 году он составит 57,8 процента, в 2022 году – 52,9 процента, в 2023 году – 48,9 процента.

Проекты бюджетов остальных регионов на 2021–2023 годы либо пока не опубликованы, либо заложенные в них цифры не превышают действующих нормативов Бюджетного кодекса.

Константин Джултаев

Оригинал материала: «Октагон»

«Октагон», 18.11.20, «Ингушетия теряет управление»

Банкротство Ингушетии привлекает внимание не только как прецедентный для Северо-Кавказского региона случай, но из-за сложной обстановки в субъекте: два года назад республику сотрясали массовые митинги, дошедшие в итоге до столкновений с силовиками. Тогда триггером недовольства послужила передача земель соседней Чечне, но протест во многом имел социальные корни. Ситуация не выправилась и после смены главы. Похоже, республика вновь на пороге серьёзных испытаний.

В начале ноября стало известно о распоряжении Правительства РФ, согласно которому управление финансами Ингушетии передаётся в ведение федерального Минфина. Документ обязывает главу региона Махмуд-Али Калиматова подписать с Минфином соглашение, по которому регион уступит центру часть своих полномочий. Решению предшествовала проверка Счётной палаты РФ, аудиторы которой пришли к выводу о том, что местные власти не принимают мер по оздоровлению финансовой системы.

Мероприятия по восстановлению платёжеспособности республики проводятся третий год подряд, но теперь Магас столкнётся с ограничениями кассовых выплат по бюджетным расходам, приостановкой капитальных вложений в некоторые проекты и невозможностью привлекать новые займы для покрытия госдолга. Также введено такое понятие, как перечень первоочередных расходов, который включает в себя зарплату, выплаты населению, страховые взносы.

«В случае, если у организации имеется задолженность по заработной плате или каким-то другим указанным социальным выплатам, управление федерального казначейства опять-таки приостанавливает иные расходы до тех пор, пока они не погасят первоочередные расходы», – отмечал и. о. министра финансов Ингушетии Магомет-Шарип Эсмурзиев.

По мнению чиновника, неплатёжеспособность во многом вызвана непогашенной задолженностью по кредитам, привлечённым властями региона в период с 2015 по 2019 годы. Это значит, что банкротство региона уходит своими корнями во времена предыдущей администрации.

За то время, что республикой руководит Махмуд-Али Калиматов, в правительстве сменились четыре и.о. министра финансов, но ни один из них не был утверждён в должности.

В Ингушетии традиционно высок уровень безработицы. К 2018 году правительству Евкурова удалось снизить его почти вдвое: с 52 процентов до 27 процентов. Однако планы по снижению регистрируемого уровня безработицы до 9 процентов к концу 2018 года не были выполнены.

В ноябре 2018 года вскрылся факт масштабных махинаций с отчётностью по рабочим местам – многие жители региона обнаружили себя в списках сотрудников ГУПов, в которых они фактически никогда не работали. При Калиматове официальный уровень безработицы тоже оставался достаточно высоким: в 2019 году он держался на уровне 26,2 процента (при этом в соседней Чечне почти вдвое меньше – 13,4 процента).

Коррупция подстегнула протест

К осени 2018 года в республике назрело массовое недовольство социально-экономической ситуацией. Чашу терпения переполнило решение властей о передаче земель Чеченской республике. Однако на начавшихся после этого митингах неизменно звучали требования отставки Евкурова, которого помимо скандального решения по территориальному вопросу обвиняли ещё и в коррупции. Одним из символов народного недовольства стал намаз на строительной площадке – мечеть в Магасе, заложенная в 2011 году, превратилась в долгострой.

В разгар этих событий на малую родину вернулся Ахмед Погоров, руководивший при Аушеве республиканским МВД. После того как массовые митинги понемногу прекратились, он вместе с адвокатом Барахом Чемурзиевым стал посещать места незавершённых строек и записывать видео о реальном положении дел на них. Стало очевидным, что в срок не сданы не только мечеть, но и целый ряд других объектов, возводившихся в том числе на средства федеральных целевых программ. Например, на месте инвестиционно-промышленной площадки и технопарка в станице Вознесенская оказались шесть трансформаторных будок в чистом поле. По данным Погорова, сюда из бюджета было вложено более 500 млн рублей. Подобные площадки были также созданы в Али-Юрте и Карабулаке.

Если рассказы о коррупции удалось прекратить, то с завершением начатых строек дела продвигаются не так успешно. Не в лучшем состоянии пребывает и жилищно-коммунальное хозяйство – в республике регулярно происходят перебои с подачей воды и электроэнергии.

Заграница не поможет

Важным направлением работы прежних властей был также поиск инвесторов на Ближнем Востоке. В 2016 году ингушская делегация побывала в Саудовской Аравии, где была достигнута устная договорённость о поставках экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Высказывались планы о ежегодных поставках в ближневосточное королевство 30 тыс. тонн яблок, а также больших партий говядины и баранины. Саудовские инвесторы проявляли интерес и к тому, чтобы самим производить продукцию АПК на территории Ингушетии. Власти готовы были предоставить плодородные земли для строительства тепличных комплексов и обеспечить налоговые послабления. Велись переговоры и с инвесторами из Катара.

Катарские бизнесмены проявляли интерес и к строительству терминала аэропорта в Магасе.

В открытых источниках преобладают данные о намерениях, но информацию о работающих проектах найти гораздо сложнее. Согласно данным сайта инвестиционной платформы российских регионов, большинство экспорта (66,7 процента) и импорта (80 процентов) Ингушетии приходится на страны, не входящие в состав СНГ, хотя абсолютные показатели не приводятся. Вероятно, торговля с ближневосточными странами всё же ведётся, хотя и не стала локомотивом для развития товарного производства в «стране башен» и источником для наполнения её бюджета.

Ликвидация проблем вместе с руководством региона

Причинами бюджетного кризиса в Ингушетии федеральные эксперты называют малую налогооблагаемую базу, а также распределение налогов в пользу федерального бюджета при сохранении социальной нагрузки на казну региональную.

Внутри самой республики есть мнение, что экономическое состояние ухудшается из-за политической модели, благодаря которой к власти приходят не те управленцы. Протест осени 2018 года выдвигал требования отставки Евкурова и перехода к прямым выборам главы региона. Сейчас Ингушетия относится к числу регионов, руководителя которого избирает парламент из кандидатур, назначенных Москвой. По мнению протестующих, глава, выбранный голосованием самих жителей, был бы более внимателен к их нуждам.

Растерявший популярность Евкуров отправился в досрочную отставку, процедура назначения главы осталась прежней. И сменившему Екурова Калиматову не удаётся изменить ситуацию.

По мнению научного сотрудника Научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Евгения Иванова, передача части полномочий федеральному центру всё же не сравнится с утратой территории при размежевании с Чечнёй – массовых протестов из-за этого не будет.

– В республике и так понимали, что большая часть денег в республиканском бюджете – федеральные, плюс ковид подкосил. Калиматова не воспринимают как лидера, чья судьба связана с регионом. Калиматов – генерал-губернатор, временщик. Им недовольны, но спрос куда меньше, чем с Евкурова. Да и о его самостоятельности говорить не приходится: после протестов в Ингушетию нагнали силовиков из других регионов, а также федералов. В органы управления Калиматов привёз своих ребят из Самарской области, на этот счёт уже есть много недовольства, но не катастрофично, – отметил эксперт в беседе с «Октагоном».

Павел Сибирцев