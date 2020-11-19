Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей

19.11.2020, 14:25, Новости дня

Украинский ведущий Владимир Остапчук в интервью “Зірковий шлях” на канале “Украина” рассказал, что после развода с первой женой, переводчицей Еленой Войченко, редко общается с детьми.

“Где-то, наверное, два или три раза в неделю. Я бы чаще виделся, но, к сожалению, сейчас это не от меня зависит. Моя бывшая жена Елена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Не знаю, зачем она это делает, но доходит до абсурдных вещей”, – рассказал ведущий.

По его словам, он не может дозвониться до экс-супруги несколько дней, чтобы договориться о встрече с детьми.

“Как отец, я полностью поддерживаю детей – плачу за престижные садики, школы, даю деньги на содержание. Даже на море деньги даю. Но если мы не можем договориться – единственный выход идти в суд. Это называется – в судебном порядке установить график посещения детей”, – сообщил он.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.