 

“Можно сцедиться руками”, “Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!”. Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе

19.11.2020, 14:25, Новости дня

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала селфи-фото.

“Твое лицо, когда поняла, что забыла дома блок от (простите) молокоотсоса. Вечеринка закончена. Гребу домой”, – написала она.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подписчики прокомментировали фото.

“Месячный ребенок а вы по ресторанам? А еще и COVID-19 везде!” – написала melounek.gala.

“Можно сцедиться руками”, – отметила muzaira_od.

“Какие вечеринки?! Ребенок еще такой маленький!” – заявила ahivfg.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита 1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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