 

Антитела к коронавирусу исчезают быстрее у мужчин, чем у женщин

19.11.2020, 14:17, Разное

Ученые заявили, что у мужчин быстрее исчезают антитела к коронавирусу, нежели у женщин. Об этом они узнали в ходе проведения нового исследования.
Отмечается, что коронавирус по-разному воздействует на женский и мужской организм. Статистика показывает, что представители сильного пола умирают в результате COVID-19 в два раза чаще. В то же время среди женщин фиксируется большее число заражений. Вирусологи из Франции провели новое исследование, где отследили динамику антител к болезни, исходя из половой принадлежности пациента.

На протяжении шести месяцев авторы научной работы следили за 308 сотрудниками больницы Страсбургского университета, которые получили положительный тест на коронавирус. У большинства медработников заболевание протекало в легкой форме. Уровень антител мерялся два раза за время исследования. Когда исследователи взяли кровь в первый раз, высокий уровень белков наблюдался у мужчин старше 50 лет с ИМТ более 25. При повторном обследовании их количество значительно снизилось, причем у женщин, независимо от возраста и веса, показатели были больше.

Ученые отметили, что вопрос иммунитета к коронавирусу будет еще долго проясняться. Антитела вырабатываются В-клетками, но важными элементами являются Т-клетки. На последние возложена функция стимулирования производства В-клеток. К тому же они уничтожают зараженные частицы.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Мнение: Дальние подступы

16.09 / «Германия не должна замёрзнуть зимой»: Навальный попросил не вводить санкции против «Северного потока-2»

11.11 / «Турция получает роль доминанта на Южном Кавказе»

08.10 / Алексей Щербаков объявил о закрытии своего YouTube-канала

13.07 / Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб к 2100 году

08.07 / Интервью с командующим ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой

19.07 / Народ победил пропаганду

26.07 / В гостях у Джиджи Хадид: экскурсия по апартаментам модели, которые она украсила самостоятельно

17.10 / Компактный флагман Sony Xperia 5 II прибыл в Европу раньше ожидаемого

24.09 / Мнение: «Талибан»: информационная кампания США против России, Китая, Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска