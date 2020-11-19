Антитела к коронавирусу исчезают быстрее у мужчин, чем у женщин

19.11.2020, 14:17, Разное

Ученые заявили, что у мужчин быстрее исчезают антитела к коронавирусу, нежели у женщин. Об этом они узнали в ходе проведения нового исследования.

Отмечается, что коронавирус по-разному воздействует на женский и мужской организм. Статистика показывает, что представители сильного пола умирают в результате COVID-19 в два раза чаще. В то же время среди женщин фиксируется большее число заражений. Вирусологи из Франции провели новое исследование, где отследили динамику антител к болезни, исходя из половой принадлежности пациента.

На протяжении шести месяцев авторы научной работы следили за 308 сотрудниками больницы Страсбургского университета, которые получили положительный тест на коронавирус. У большинства медработников заболевание протекало в легкой форме. Уровень антител мерялся два раза за время исследования. Когда исследователи взяли кровь в первый раз, высокий уровень белков наблюдался у мужчин старше 50 лет с ИМТ более 25. При повторном обследовании их количество значительно снизилось, причем у женщин, независимо от возраста и веса, показатели были больше.

Ученые отметили, что вопрос иммунитета к коронавирусу будет еще долго проясняться. Антитела вырабатываются В-клетками, но важными элементами являются Т-клетки. На последние возложена функция стимулирования производства В-клеток. К тому же они уничтожают зараженные частицы.