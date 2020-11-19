 

Ученые доказали заразность «стресса» в скоплении людей

19.11.2020, 14:17, Разное

Австрийские исследователи пришли к выводу, что стресс в местах массового скопления может оказаться «заразным». Результаты исследований показали, что люди испытывали стресс, даже если никакому психологическому воздействию или нагрузкам не подвергались.
Исследования проводили сотрудники университетов Гиссена и Вены. Они поделили респондентов на две группы. От первой требовалось решать сложные математические задачи, остальные испытуемые за ними наблюдали.

После этого у всех респондентов были взяты образцы слюны. Оказалось, что кортизол (гормон стресса) присутствовал даже у тех, кто просто наблюдал за решавшими задачи участниками исследования. По словам Валери Шури, это доказывает, что стрессом можно «заразиться», когда человек видит кого-то в напряженном виде. В основном стресс передается в тех группах людей, где не происходит индивидуального общения.



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