Ученые рассказали, насколько быстро вирус SARS-CoV-2 станет устойчивым к вакцине

19.11.2020, 14:17, Разное

Американские исследователи из Пенсильвании предполагают, что вирус SARS-CoV-2 может быстро стать устойчивым к изобретенной вакцине, развив резистентность. Поэтому при разработке новых препаратов первоочередное внимание специалисты обращают именно на этот показатель.

По словам ученых, новая вакцина должна «побудить» иммунную систему к атаке вируса. Проверить, насколько быстро лекарственный препарат утрачивает защитные свойства, можно с помощью существующих образцов клинических испытаний. Эти сведения необходимы для того, чтобы расставить приоритеты в инвестировании в разрабатываемые вакцины, которые потенциально могут показать долгосрочный эффект.

Как отметил биолог Дэвид Кеннеди, который является ведущим автором исследования, вакцина от коронавируса необходима уже сейчас. Но, если анализировать остальные заболевания, например, пневмонию, то эволюция патогена может поставить под сомнение открытие исследователей. Доктор наук убежден, что необходимо брать во внимание предыдущий опыт, чтобы не повторить прежние ошибки.

По словам биолога, общий анализ крови и мазок из носа, которые берутся во время клинических испытаний вакцин, могут помочь при анализе лекарственной устойчивости препаратов. Дэвид Кеннеди говорит о необходимости оценки количества и типа Т-лимфоцитов и антител, которые присутствуют в организме пациентов. На основе полученных образцов будет оценен уровень иммунной реакции, которая возникает при действии тестируемых вакцин. Кроме этого, мазки из носа могут показать, был ли произведен отбор вирусных генов под влиянием препаратов.

Согласно данным ВОЗ, на планете разрабатывают около 200 вакцин против COVID-19, а к этапу клинических испытаний уже подошли 44 из них.