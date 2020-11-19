 

В ФНС заявили об уходе россиян от «привычки» избегать уплаты налогов

19.11.2020, 14:08, Новости дня

Россияне избавляются от привычки уходить от уплаты налогов сами, без дополнительных мер принуждения и контроля, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что в данный момент в ведомстве наблюдают «минимальную сумму, долю налогового разрыва (между уплаченными налогами и суммами, заявленными налогоплательщиками к возмещению), например в НДС, 0,43% от всех оборотов, всех вычетов страны», передает РИА «Новости».

«Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность», – добавил он.

При этом ФНС, по его словам, за последние годы существенно снизила количество своих проверок: «Главная наша задача, чтобы сейчас людям было спокойно и комфортно работать. Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию, очень аккуратно к этому подходим, по контрольным мероприятиям, и банкротство по Вашему решению перенесено».

Он подчеркнул, что налоговики в своей работе стараются делать основной упор на коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере.

«Мы считаем, что именно за счет этого мы сможем оказывать тот уровень услуг, который людям позволит, по сути, уплачивать налоги самим, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий. Для нас это высшая ценность», – сказал глава ФНС.

Егоров также сообщил, что россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 млн человек, их число увеличивается на 5 тыс. в день.

«Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 млрд рублей сегодня работающим (самозанятым) людям», – добавил он.

Глава ведомства отметил, что «те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, – те получили максимальную поддержку от государства».

«С одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки», – сообщил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин обещал поручить проработать программу переподготовки самозанятых.



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