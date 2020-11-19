Бывшего врио главы ярославской ИК-1 оправдали по делу о пытках

19.11.2020, 14:08, Новости дня

Заволжский райсуд Ярославля вынес оправдательные приговоры бывшим врио главы ИК-1 города Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову, которых обвиняли в пытках заключенного Евгения Макарова, сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

«Суд оправдал Николаева и Михайлова», – сказала ТАСС Бирюкова.

В суде отметили, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части приговора пока нет.

Перед судом предстали 13 бывших работников ИК-1, один из них, Сергей Евремов, ранее был осужден на четыре года колонии общего режима, передает РИА «Новости».

Дело в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии Ивана Калашникова, временно приостановили из-за тяжелого заболевания фигуранта.

Для большинства участников прокуратура просила от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Максимальные сроки обвинение запрашивало для Михайлова и Николаева.

11 из 13 обвиняемых суд назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев, сообщила защита Макарова.

«Микитюк и Мамоян – три года колонии, Соловьев, Драчев, Цветков – три года пять месяцев колонии. Андреев – три года два месяца колонии, Морозов – четыре года, Яблоков – четыре года три месяца, Богданов – четыре года, Бровкин – четыре года, Зыбин – четыре года», – сказала Бирюкова.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.