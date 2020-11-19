Людмила Поргина сломала пять пальцев на ногах во время отдыха в Абу-Даби

19.11.2020, 13:53, Разное

Актриса Людмила Поргина сообщила, что во время отдыха в Абу-Даби она сломала пять пальцев на ногах. По словам вдовы Николая Караченцова, внуки уговорили ее прокатиться на водных аттракционах.

По возвращению из теплой страны в столичной клинике Людмиле Поргиной сделали операцию, установив пластины. Несмотря на то, что хирургическое вмешательство прошло успешно, у актрисы все еще сохраняются болевые ощущения. Она жалеет, что ради заряда адреналина послушалась внуков и решила прокатиться на водных аттракционах. Для того, чтобы пальцы на ногах нормально срослись, вдове великого артиста придется носить специальную обувь. Однако оптимизма Людмила Поргина не теряет и уверена, что скоро будет бегать.

Актриса призналась, что как только она поправится, то планирует поехать на отдых в Турцию, а после этого – в ОАЭ. В РФ вдова Караченцова сидеть не намерена, так как при жизни супруга она шесть месяцев прожила за границей и очень вдохновилась этим.

Коллеги по шоу-бизнесу неоднократно называли Людмилу Поргину «веселой вдовой». Пару лет назад во время поминок супруга она призвала всех присутствующих веселиться. По словам артистки, именно так хотел ее покойный муж.