Виталий Мутко: Парки и скверы – приоритетные направления развития городских пространств

19.11.2020, 13:53, Разное

Жители РФ при вопросе о приоритетах в благоустройстве общественных пространств городов страны отдают предпочтение развитию парков и скверов. На это указал Виталий Мутко, ссылаясь на итоги организованного специалистами ДОМ.РФ совместно с ВЦИОМ опроса.

Соответствующий вопрос задавали жителям городов-миллионников, суммарно в исследовании участвовали 3 тысячи респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. В итоге 29% граждан призвали делать ставку на обустройство небольших парков и скверов. Еще 25% считают необходимым обратить внимание на скверы и городские улицы. Не менее 23% опрошенных поддержали облагораживание городских парков и парков культуры. Набережные набрали 10%, городские площади — 6%. Занимающий должность гендиректора ДОМ.РФ Виталий Мутко указал, что становится очевидной лояльность граждан в вопросе благоустройства общественных пространств. Россияне хотят видеть улучшения там, где бывают практически каждый день, в том числе во время похода на работу, прогулок с детьми или пробежек.

Мутко напомнил о распоряжении Владимира Путина, согласно которому до 2030 года качество городской среды в стране должно быть увеличено по меньшей мере в 1,5 раза. ДОМ.РФ принимает активное участие в реализации задуманного, руководствуясь запросами со стороны населения. Вместе со специалистами Минстроя был разработан Индекс качества городской среды, также появилось руководство по улучшению конкретных показателей, регулярно организовываются образовательные мероприятия для специалистов по всей России. Указал гендиректор компании и что осуществляется взаимодействие с регионами. В частности, уже более чем в 50 городах страны предложены проекты благоустройства для свыше чем 300 территорий, имеются мастер-планы и стратегии по развитию. За счет комплексного подхода до 2030 году станет возможным обеспечить благоприятную городскую среду в 80% городов РФ.

Мутко подчеркнул, что жители крупных населенных пунктов на территории РФ уже наблюдают результаты работ по благоустройству. В частности, 70% опрошенных указали на улучшение городской среды за трехлетний период.