 

Жители Азии 25 000 лет назад могли перенести эпидемию коронавируса

19.11.2020, 13:53, Разное

Австралийские и американские исследователи установили, что в Азии уже случалась эпидемия коронавируса 25 000 лет назад. На это указывают участки в геноме, позволяющие адаптироваться к вирусам, похожим на SARS-CoV-2, у жителей других регионов подобного в ДНК не наблюдается.
Эксперты проводили исследование ДНК жителей Азии в рамках проекта «1000 геномов». Результаты показали, что у жителей азиатского региона в геноме присутствует участок, позволяющий адаптироваться к коронавирусу. В свою очередь это является косвенным доказательством того, что предки азиатов могли перенести похожую пандемию.

Точные временные рамки исследователи назвать не могут, но согласно предварительным расчетам эпидемия могла произойти 25 000 лет назад. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы выяснить, где появился коронавирус SARS-CoV-2. Согласно распространенному мнению его очагом является Восточная Азия, где вирус передался человеку от животного.



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