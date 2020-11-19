В КоАП и УК предложили ввести новые статьи о травле детей в Сети

19.11.2020, 13:48, Новости дня

В Совет Федерации отправили проект закона по борьбе с кибербуллингом в отношении несовершеннолетних, соответствующую инициативу направил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, сообщила член Общественной палаты и исполнительный директор организации Екатерина Мизулина.

«Мы полагаем, что до настоящего времени законодательство РФ охватывает правовым регулированием далеко не все виды и формы кибернасилия в отношении несовершеннолетних и не предусматривает правовые меры по борьбе с ним, необходимые для его своевременного выявления, предупреждения и пресечения», – отметила Мизулина в ходе круглого стола в ОП, посвященного борьбе с клеветой и буллингом, передает ТАСС.

Она напомнила, что летом по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в центр обратился комитет верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству «с просьбой представить предложения о том, как реформировать законодательство в этой сфере». Организация «подготовила комплексный законопроект, который направили в Совет Федерации», добавила член ОП.

«В комплексном законопроекте мы предложили поправки, в том числе в федеральный закон о защите детей от вредной информации. Мы предложили отнести к перечню видов информации, причиняющей вред здоровью детей, запрещенной для распространения среди детей, информацию, содержащую угрозы, шантаж, оскорбления, клевету и иные сведения, унижающие человеческое достоинство детей и их близких», – отметила Мизулина.

В частности, в КоАП центр предлагает «ввести новую ст. 5.61.1 «Унижение человеческого достоинства несовершеннолетнего» и включить в нее несколько составов административных правонарушений», подчеркнула она. «Например, таких, как распространение в интернете любых сведений, порочащих честь и достоинство несовершеннолетнего и подрывающих его репутацию, либо иной информации, которая оскорбляет человеческое достоинство несовершеннолетнего, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Также мы предложили дополнить КоАП нормами по введению административной ответственности за непринятие мер к недопущению распространения указанной информации о несовершеннолетнем в интернете», – добавила Мизулина.

«Также мы предложили ввести две новые статьи в УК, касающиеся травли несовершеннолетнего, в том числе систематического причинения несовершеннолетнему психических страданий путем запугивания, шантажа, угроз, публичных оскорблений и публичного распространения информации, унижающей человеческое достоинство потерпевшего и его близких. Предложили дополнить новую статью организацией публичной травли несовершеннолетнего посредством интернета», – отметила член ОП.

Мизулина добавила, что дети и подростки часто остаются один на один с проблемой кибербуллинга. «Они чаще всего не рассказывают об этом даже родителям. По нашим данным, порядка 43 млн аккаунтов в соцсетях находятся под воздействием деструктивного контента, из них 8,2 млн – это аккаунты детей и подростков. Это разного рода деструктивный контент: экстремизм, терроризм, суициды, наркотики, насильственная информация и информация, связанная с кибербуллингом», – подчеркнула член ОП.

Она отметила, что порядка 12 млн россиян находятся в различных социальных группах, сообществах в соцсетях, которые имеют отношение к кибербуллингу. «Это как группы, которые отдельно посвящены травле каких-то отдельных лиц, так и сообщества, в которых рассказывается, как такую травлю можно совершить, какие виды издевательств существуют, что делать и как эффективнее запугать того или иного человека. По нашим оценкам, 2,5 млн из этих пользователей соцсетей – дети, это пугает», – сказала Мизулина.

По ее словам, каждый второй подросток в РФ находится под влиянием различного деструктивного контента в соцсетях. «По данным последнего исследования, с травлей в той или иной форме сталкивались 72% подростков. Здесь исследование проходило в категории детей от 11 до 16 лет. Почти 30% детей в РФ воспринимают кибербуллинг как норму и это, конечно, очень страшная цифра», – уточнила член ОП.

Она сообщила, что дети и подростки чаще всего сталкиваются с кибербуллингом в иностранных соцсетях и мессенджерах. «Они лидеры по хейту, по нападкам, угрозам и травле. Флагманы здесь – Instagram и TikTok, которые имеют существенный рост среди детей. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook являются лидерами, различные чаты, группы, сообщества в WhatsApp, на последнем месте мы ставим «ВКонтакте», – сказала Мизулина.

Она добавила, что часть из предложений центра по усовершенствованию законодательства в этой сфере «сенаторы дальше направили на рассмотрение и в Общественную палату, и в другие структуры». «Эта тема требует дополнительного обсуждения, широкого общественного обсуждения, здесь нужны не только законодательные меры, но и широкие профилактические меры, прежде всего среди детей, подростков, в школьной среде, в среде учителей», – заключила Мизулина.