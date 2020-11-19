Опрос показал отношение жителей Армении к России

19.11.2020, 13:48, Новости дня

Большинство жителей Армении хорошо относятся к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией ООО «Эм Пи Джи».

Так, 83% опрошенных хорошо относятся к России, 9,4% заявили, что относятся плохо. Затруднились ответить на вопрос 6,8% респондентов, передает «Радио Sputnik».

Дружественной Россию назвали 62,3% жителей Армении. Дружественной Россию назвали 62,3% жителей Армении. Далее следует Франция, которую дружественной считают 39,9% армян, на третьем месте Иран – 6,4%. США являются дружественной державой по мнению 5,8% опрошенных, Германию считают таковой 1,2% армян, а Грузию – 0,6%. 4,6% участников опроса затруднились с ответом.

Союзником Армении Россию считают почти 85% армян, противоположного мнения придерживаются 11,6% опрошенных. Еще 3,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.

О готовности принять военно-политическую помощь от Москвы заявили 79,6% опрошенных. Получить помощь от Франции согласились бы 14% жителей Армении, от Ирана – почти семь процентов, от США – 5%, от Германии – 0,4%. Более 12% проголосовали за вариант «Другое», а 7,4% не определились с выбором ответа.

Исследование проводилось методом телефонного интервью 17 ноября, опрошен 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена, РФ как гарант безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. В Армении премьер-министра страны Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.