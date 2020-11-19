 

Опрос показал отношение жителей Армении к России

19.11.2020, 13:48, Новости дня

Большинство жителей Армении хорошо относятся к России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией ООО «Эм Пи Джи».

Так, 83% опрошенных хорошо относятся к России, 9,4% заявили, что относятся плохо. Затруднились ответить на вопрос 6,8% респондентов, передает «Радио Sputnik».

Дружественной Россию назвали 62,3% жителей Армении. Дружественной Россию назвали 62,3% жителей Армении. Далее следует Франция, которую дружественной считают 39,9% армян, на третьем месте Иран – 6,4%. США являются дружественной державой по мнению 5,8% опрошенных, Германию считают таковой 1,2% армян, а Грузию – 0,6%. 4,6% участников опроса затруднились с ответом.

Союзником Армении Россию считают почти 85% армян, противоположного мнения придерживаются 11,6% опрошенных. Еще 3,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.

О готовности принять военно-политическую помощь от Москвы заявили 79,6% опрошенных. Получить помощь от Франции согласились бы 14% жителей Армении, от Ирана – почти семь процентов, от США – 5%, от Германии – 0,4%. Более 12% проголосовали за вариант «Другое», а 7,4% не определились с выбором ответа.

Исследование проводилось методом телефонного интервью 17 ноября, опрошен 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена, РФ как гарант безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. В Армении премьер-министра страны Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / 1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию

24.07 / Сушку белья на балконе сочли опасной для здоровья

03.09 / Совет НАТО на уровне послов обсудит отравление Навального

30.07 / Специалисты выяснили, что может помочь в лечении диабета

28.09 / В Сети оценили шансы Бузовой на победу в боксерском поединке

23.10 / В МИД отреагировал на мнение о «прогнувшейся» под США России

14.09 / Сочинская встреча: дежурные любезности и скромные результаты 

02.09 / Skoda представила свой электрический кроссовер Enyaq iV

16.08 / Лукашенко пообещал начать реформы “уже завтра”

19.08 / Американские сенаторы пришли к окончательному выводу — сговора между Трампом и Москвой в 2016-м не было

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска