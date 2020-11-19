Является ли вся Вселенная ничем иным, как мыслью, созданной Богом?

19.11.2020, 17:21, Разное

Возможно ли, что реальность не такая, как она нам видится через пять органов чувств? Бросая вызов пониманию реальности, наука начала принимать то, во что всегда верили спиритуалисты.

Спиритуализм — религиозно-философское течение, в основе которого — вера в реальность посмертной жизни и возможность общения с духами умерших посредством медиумов.

Законы герметичности предполагают, что независимо от того, атом ли это, человек, планета, звезда или галактика, всё следует одним и тем же принципам.

Семь принципов: ментализм, соответствие, вибрация, полярность, ритм, причина и следствие, и пол.

Законы Герметизма поддерживают идею универсального коллективного сознания. В нем говорится, что вся вселенная — это не что иное, как мысли в разуме Бога.

Герметический принцип — закон ментализма

Первый герметический принцип — это принцип ментализма, который утверждает, что вселенная ментальна. Этот принцип предполагает, что все, что человек видит и чувствует, является ментальным творением божественного разума. Другими словами, считается, что все существует в разуме Бога, который «думает» о существовании всего.

Согласно этому принципу, все знания существуют в разуме Бога. Люди не осознают «все знания» в любой данный момент, потому что им было бы слишком сложно справиться с ними.

Этот принцип предполагает, что пять чувств и мозг действуют как фильтры, так и как источники информации. Однако герметические законы предполагают, что у человека есть возможность замедлить процесс фильтрации или даже остановить его. Возможно, это то, что подразумевается под «просветлением».

Закон соответствия как герметический принцип

Второй герметический принцип — это закон соответствия. Согласно принципу, то, что верно для макромира, верно и для микрокосма, и наоборот.

Можно узнать великие истины космоса, наблюдая, как они проявляются в жизни отдельных людей. Законы Герметики предполагают, что независимо от того, смотрите ли вы в космос или вниз на субатомные частицы, они откроют одни и те же основные истины.

Некоторые физики говорят, что открывают закон соответствия в голографической природе Вселенной. Замечательная особенность голограммы состоит в том, что если ее разбить на любое количество частей, исходное изображение не разбивается, а дублируется.

Этот факт заставил физика Дэвида Бома предположить, что на каком-то глубоком уровне реальности частицы не существуют как отдельные объекты, а являются расширениями фундаментальной субстанции Вселенной.

Герметический закон вибрации

Согласно этому принципу, все движется и вибрирует со своей скоростью. Нет ничего в покое. Все, от солнечных систем до субатомных частиц, находится в движении.

Как показывает квантовая физика, даже материя не является твердой, как кажется пяти органам чувств. То, что мозг интерпретирует как твердое и пассивное на материальном уровне, на самом деле имеет ритм и движение. Это говорит о том, что мозг действительно может искажать реальность.

Герметический принцип закона полярности

Некоторые говорят, что полярность — это ключ к власти в герметической системе. По этому принципу все двойственно; все истины — полуправда; все содержит свою противоположность.

На субатомном уровне частицы бывают как непрерывными, так и прерывистыми; энергия и материя — разные аспекты одного и того же явления. Физик Нильс Бор называет это принципом «комплементарности», который гласит, что энергия должна быть описана как частицы и волны.

Возможно, это только парадоксально, что великие духовные учителя в истории смогли объяснить свои идеи. Например, Иисус сказал, что «первые будут последними и последние будут первыми», и что «только потеряв свою жизнь, ты спасешь ее».

Закон Ритма в Герметике

Закон ритма подсказывает, как движутся эти противоположности. По закону ритма противоположности движутся по кругу. Как океанские волны, которые содержат миллионы вращающихся по кругу капель воды.

В некоторых историях творения говорится, что Творец вдохнул в материю дыхание жизни, и так началась жизнь. Это всего лишь метафора? Некоторые ученые говорят, что Вселенная всегда расширяется и сжимается. Может быть, вся вселенная вдыхает и выдыхает? По иронии судьбы дыхание можно рассматривать как круговое движение, состоящее из вдоха и выдоха.

Герметический закон пола

Этот принцип гласит, что все имеет мужской и женский компоненты. Он утверждает, что во всем присутствует женская и мужская энергия, которую китайцы называют инь и янь.

Этот закон является важным приложением принципа полярности. Закон полярности утверждает, что все вещи содержат свои противоположности.

Герметический принцип — Закон причины и следствия

Согласно этому закону, ничего не происходит случайно, что для каждого следствия есть причина и что каждая причина сама по себе является следствием чего-то другого. Согласно Герметическим Принципам, казалось бы, невинные действия имеют космические последствия.

Возможно, Законы Герметизма показывают, что каждое событие — это перекресток всего, что было до и всего, что будет после. Может ли быть, что Вселенная — это не набор физических объектов, а скорее паутина между различными частями единого целого?