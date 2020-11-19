 

Песков ответил на вопрос об обращении Путина к нации по коронавирусу

19.11.2020, 13:34, Новости дня

Обращение президента Владимира Путина к россиянам из-за пандемии на данный момент не планируется, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ситуация с распространением заболевания остается напряженной, потому эта тема остается приоритетной для президента, сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

«Он ей занимается вместе с оперативным штабом правительства и со всеми комиссиями правительства, занимается ей фактически ежедневно, ежечасно», – сказал Песков.

«Что касается обращения к нации: президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется. Вы знаете, он вчера выступал, все было публично. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», – добавил пресс-секретарь.

Ранее в ходе правительственного совещания президент Владимир Путин потребовал, чтобы во всех российских регионах пациентам с коронавирусом обеспечили доступ к бесплатным лекарствам и заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере 10 и 7 тыс. рублей.

Также глава государства призвал не допускать ситуации, при которой кто-то может наживаться за счет выделенных на борьбу с коронавирусом средств.



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