 

Друг Бориса Корчевникова: «Он болезненно реагирует на критику в свой адрес»

19.11.2020, 13:34, Разное

Несмотря на то, что Борис Корчевников достаточно часто публикует снимки в микроблоге Instagram, он практически не делится с поклонниками своими переживаниями. Друг ведущего «Судьбы человека» признался, что на самом деле знаменитость болезненно реагирует на критику в свой адрес.
Особенно остро Борис Корчевников воспринимает высказывания хейтеров, связанные с его внешним видом. По словам друга артиста, ему было тяжело читать в Сети негатив, когда набрал лишний вес после операции. У Бориса Корчевникова несколько лет назад врачи обнаружили доброкачественную опухоль, которую вовремя удалили. В результате, телеведущий сильно поправился после хирургического вмешательства. Звезда назвал людей, которые негативно высказывались по поводу его внешности, «жестокими», так как они даже не задумываются о причинах, почему это произошло.

Друг Бориса Корчевникова отметил, что на данный момент слухи о состоянии здоровья его приятеля сильно преувеличены. Слышит журналист на самом деле плохо, но не надеется на какие-то поблажки со стороны редакторов популярной программы. Он всегда проявляет себя как настоящий профессионал и никогда не сдается. Друг ведущего уверен, что вскоре все наладится, так как Корчевников постоянно пребывает под присмотром врачей и выполняет все данные ему рекомендации. Кроме этого, знаменитость – очень сильный человек, которому под силу преодолеть все трудности. Когда он узнал о своей болезни, то очень внутренне изменился, а также устремился к Богу.



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