На 22-летие сын Валерии Арсений Шульгин купил себе новую машину

19.11.2020, 13:34, Разное

В своем микроблоге Instagram младший сын Валерии похвастался подарком, который он сделал себе на 22-летие. Арсений Шульгин приобрел еще один автомобиль, а свой выбор молодой бизнесмен остановил на новеньком Maybach.

Именинник неоднократно подчеркивал, что он давно живет самостоятельно и зарабатывает, строя собственный бизнес. Арсений Шульгин заинтриговал поклонников тем, что он «совершил крупную покупку». Что именно он приобрел, сын Валерии рассказал, когда забирал автомобиль из салона. Это была давняя мечта молодого предпринимателя. Он признался, что случайно нашел переписку с другом трехлетней давности, где заявлял, что у него будет автопарк из нескольких машин. При этом Арсений Шульгин заявил, что это обязательно будет Maybach с водителем или Rolls-Royce. В своем посте наследник певицы и продюсера решил также пошутить над хейтерами, передав им привет. Блогер, у которого более миллиона фолловеров, сопроводил новость о покупке нового авто хэштегами #мажор #вкредит #мамкинбизнесмен.

Как напоминает издание Teleprogramma, этим летом Арсений Шульгин повел под венец Лиану Волкову, с которой встречался на протяжении года. Вскоре супруга подарит молодому предпринимателю первенца.