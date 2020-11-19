“Мама, прости”: Сын Децла намерен продолжить дело отца

19.11.2020, 13:34, Разное

Сын покойного рэпера Децла намерен продолжить его дело. 15-летний Тони на своей странице в социальной сети неожиданно обратился к подписчикам.

В Instagram-профиле сын Децла разместил фото, на котором находится белый носок с надписью: «Мама, прости». В описании к публикации 15-летний подросток обратился к людям, задав им вопрос, который его давно волнует. Многие говорят наследнику рэпера продолжать дело отца. В комментариях сын Кирилла Толмацкого призвал подписчиков перечислить имена российских рэп-исполнителей, которые на сегодняшний день делают качественный и осмысленный продукт.

Опубликованным фото наследник Децла, вероятно, хотел извиниться перед своей матерью Юлией. Она выступала против того, чтобы мальчик становился публичным человеком. Напомним, что после похорон гражданского мужа Юлия Киселева резко оборвала все связи и пропала. Поклонники не раз спрашивали в социальных сетях, как живет сын Децла, но она не хотела комментировать эту тему.

Напомним, что Кирилла Толмацкого не стало на 36-м году жизни. Его смерть наступила 3 февраля прошлого года в одном из ночных клубов Ижевска после выступления. Артиста похоронили в Москве на Пятницком кладбище.